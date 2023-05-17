https://sputnikarabic.ae/20230517/معهد-دراسات-إسرائيلي-ينشر-خريطة-لقاعدة-مسيرات-إيرانية-سرية-فيديو-1077128651.html

معهد دراسات إسرائيلي ينشر خريطة لقاعدة مسيرات إيرانية سرية… فيديو

معهد دراسات إسرائيلي ينشر خريطة لقاعدة مسيرات إيرانية سرية… فيديو

نشر معهد "ألما" البحثي الإسرائيلي مقطع فيديو يرصد تفاصيل، قال إنها لقاعدة سرية للطائرات المسيرة الإيرانية المخصصة لتنفيذ هجمات واسعة أو ما يطلق عليه "هجوم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T09:44+0000

2023-05-17T09:44+0000

2023-05-17T09:44+0000

رصد عسكري

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الشرق الأوسط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/18/1046632003_0:57:1601:957_1920x0_80_0_0_e4ca330394a8195a521b5efcf0b68613.jpg

وبحسب الفيديو، الذي نشره المعهد على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الثلاثاء، فإن قاعدة المسيرات الإيرانية موجودة تحت الأرض في منطقة جبلية حول مدينة شيراز، جنوبي إيران.وذكر المعهد أن قاعدة المسيرات توجد على بعد نحو 16 كيلومترا من قاعدة جوية للجيش الإيراني، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تهدد أي دولة في الشرق الأوسط في حال قررت إيران استخدامها في أي وقت.وبحسب الفيديو التوضيحي الذي نشره المعهد، فإن القاعدة يوجد فيها نحو 5 صوامع إطلاق داخل الصخور، كل منها يوجد فيها 3 منصات إطلاق.كما أشار الفيديو إلى وجود أنفاق مخصصة لوصول مركبات التحميل إلى داخل قاعدة المسيرات، التي يقدر طولها داخل الجبل بنحو 3 كيلومترات.ولفت الفيديو إلى أن القاعدة الجوية القريبة من القاعدة مخصصة لتأمين المنطقة باستخدام مقاتلة "سو - 24 إم كيه" الروسية.ويقول المعهد البحثي الإسرائيلي إن إيران لديها طائرات مسيرة هجومية يمكن أن يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أنها يمكن أن تصل إلى إسرائيل وتتجاوزها.وأصبحت إيران من بين أفضل دول العالم تصنيعا للطائرات المسيرة محليا خاصة تزويدها بتقنيات تسمح باستخدامها في تنفيذ "هجوم الأسراب"، الذي يمثل أحد أخطر التكتيكات الهجومية في الحروب الحديثة.يذكر أن الجيش الإيراني أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه تسلم أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية، لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-الإيراني-مسيرة-دعم-الجيش-بالطائرات-المسيرة-مستمرة-بقوة-1076141780.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/الحرس-الثوري-طائراتنا-المسيرة-قادرة-على-التحليق-المستمر-لأكثر-من-24-ساعة-1077004948.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط