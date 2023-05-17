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https://sputnikarabic.ae/20230517/معهد-دراسات-إسرائيلي-ينشر-خريطة-لقاعدة-مسيرات-إيرانية-سرية-فيديو-1077128651.html
معهد دراسات إسرائيلي ينشر خريطة لقاعدة مسيرات إيرانية سرية… فيديو
معهد دراسات إسرائيلي ينشر خريطة لقاعدة مسيرات إيرانية سرية… فيديو
نشر معهد "ألما" البحثي الإسرائيلي مقطع فيديو يرصد تفاصيل، قال إنها لقاعدة سرية للطائرات المسيرة الإيرانية المخصصة لتنفيذ هجمات واسعة أو ما يطلق عليه "هجوم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:44+0000
2023-05-17T09:44+0000
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وبحسب الفيديو، الذي نشره المعهد على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الثلاثاء، فإن قاعدة المسيرات الإيرانية موجودة تحت الأرض في منطقة جبلية حول مدينة شيراز، جنوبي إيران.وذكر المعهد أن قاعدة المسيرات توجد على بعد نحو 16 كيلومترا من قاعدة جوية للجيش الإيراني، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تهدد أي دولة في الشرق الأوسط في حال قررت إيران استخدامها في أي وقت.وبحسب الفيديو التوضيحي الذي نشره المعهد، فإن القاعدة يوجد فيها نحو 5 صوامع إطلاق داخل الصخور، كل منها يوجد فيها 3 منصات إطلاق.كما أشار الفيديو إلى وجود أنفاق مخصصة لوصول مركبات التحميل إلى داخل قاعدة المسيرات، التي يقدر طولها داخل الجبل بنحو 3 كيلومترات.ولفت الفيديو إلى أن القاعدة الجوية القريبة من القاعدة مخصصة لتأمين المنطقة باستخدام مقاتلة "سو - 24 إم كيه" الروسية.ويقول المعهد البحثي الإسرائيلي إن إيران لديها طائرات مسيرة هجومية يمكن أن يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أنها يمكن أن تصل إلى إسرائيل وتتجاوزها.وأصبحت إيران من بين أفضل دول العالم تصنيعا للطائرات المسيرة محليا خاصة تزويدها بتقنيات تسمح باستخدامها في تنفيذ "هجوم الأسراب"، الذي يمثل أحد أخطر التكتيكات الهجومية في الحروب الحديثة.يذكر أن الجيش الإيراني أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه تسلم أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية، لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-الإيراني-مسيرة-دعم-الجيش-بالطائرات-المسيرة-مستمرة-بقوة-1076141780.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

معهد دراسات إسرائيلي ينشر خريطة لقاعدة مسيرات إيرانية سرية… فيديو

09:44 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / -
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نشر معهد "ألما" البحثي الإسرائيلي مقطع فيديو يرصد تفاصيل، قال إنها لقاعدة سرية للطائرات المسيرة الإيرانية المخصصة لتنفيذ هجمات واسعة أو ما يطلق عليه "هجوم الأسراب".
وبحسب الفيديو، الذي نشره المعهد على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الثلاثاء، فإن قاعدة المسيرات الإيرانية موجودة تحت الأرض في منطقة جبلية حول مدينة شيراز، جنوبي إيران.
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وذكر المعهد أن قاعدة المسيرات توجد على بعد نحو 16 كيلومترا من قاعدة جوية للجيش الإيراني، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تهدد أي دولة في الشرق الأوسط في حال قررت إيران استخدامها في أي وقت.
وبحسب الفيديو التوضيحي الذي نشره المعهد، فإن القاعدة يوجد فيها نحو 5 صوامع إطلاق داخل الصخور، كل منها يوجد فيها 3 منصات إطلاق.
كما أشار الفيديو إلى وجود أنفاق مخصصة لوصول مركبات التحميل إلى داخل قاعدة المسيرات، التي يقدر طولها داخل الجبل بنحو 3 كيلومترات.
ولفت الفيديو إلى أن القاعدة الجوية القريبة من القاعدة مخصصة لتأمين المنطقة باستخدام مقاتلة "سو - 24 إم كيه" الروسية.
ويقول المعهد البحثي الإسرائيلي إن إيران لديها طائرات مسيرة هجومية يمكن أن يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أنها يمكن أن تصل إلى إسرائيل وتتجاوزها.
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وأصبحت إيران من بين أفضل دول العالم تصنيعا للطائرات المسيرة محليا خاصة تزويدها بتقنيات تسمح باستخدامها في تنفيذ "هجوم الأسراب"، الذي يمثل أحد أخطر التكتيكات الهجومية في الحروب الحديثة.
يذكر أن الجيش الإيراني أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه تسلم أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية، لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير.
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