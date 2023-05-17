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https://sputnikarabic.ae/20230517/مقاتلة-إف---15-أمريكية-تسقط-في-قناة-مائية-صورة-1077126785.html
مقاتلة "إف - 15" أمريكية تسقط في قناة مائية… صورة
مقاتلة "إف - 15" أمريكية تسقط في قناة مائية… صورة
تعرضت مقاتلة أمريكية طراز "إف – 15 دي" لخلل أدى إلى سقوطها في إحدى قنوات الصرف وسط الحقول في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:41+0000
2023-05-17T08:41+0000
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وسقطت الطائرة في القناة المائية، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "ذا درايف"، الذي أوضح أنها تابعة للحرس الوطني الأمريكي.ونشر الموقع صورة ترصد غرق جزء كبير من المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في القناة المائية، بينما تظهر في الصور أن الطائرة كانت مسلحة.ولفت الموقع الأمريكي إلى أن الحادث وقع نتيجة خلل فني أثناء محاولة الطائرة الهبوط على المدرج، لكنه أوضح أن الطيار تمكن من النجاة وتم نقله للمستشفى لفحص حالته الصحية.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن

مقاتلة "إف - 15" أمريكية تسقط في قناة مائية… صورة

08:41 GMT 17.05.2023
© Photo / Robert Sullivan/Public domain / طيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Photo / Robert Sullivan/Public domain /
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تعرضت مقاتلة أمريكية طراز "إف – 15 دي" لخلل أدى إلى سقوطها في إحدى قنوات الصرف وسط الحقول في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة.
وسقطت الطائرة في القناة المائية، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "ذا درايف"، الذي أوضح أنها تابعة للحرس الوطني الأمريكي.
ونشر الموقع صورة ترصد غرق جزء كبير من المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في القناة المائية، بينما تظهر في الصور أن الطائرة كانت مسلحة.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أن الحادث وقع نتيجة خلل فني أثناء محاولة الطائرة الهبوط على المدرج، لكنه أوضح أن الطيار تمكن من النجاة وتم نقله للمستشفى لفحص حالته الصحية.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
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