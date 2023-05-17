مقاتلة "إف - 15" أمريكية تسقط في قناة مائية… صورة
© Photo / Robert Sullivan/Public domain / طيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
© Photo / Robert Sullivan/Public domain /
تعرضت مقاتلة أمريكية طراز "إف – 15 دي" لخلل أدى إلى سقوطها في إحدى قنوات الصرف وسط الحقول في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة.
وسقطت الطائرة في القناة المائية، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "ذا درايف"، الذي أوضح أنها تابعة للحرس الوطني الأمريكي.
I've landed these before. Never like this. Glad pilots safe. pic.twitter.com/dcWtzN08SE— Jim Hendren (@JimHendren1) May 16, 2023
ونشر الموقع صورة ترصد غرق جزء كبير من المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في القناة المائية، بينما تظهر في الصور أن الطائرة كانت مسلحة.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أن الحادث وقع نتيجة خلل فني أثناء محاولة الطائرة الهبوط على المدرج، لكنه أوضح أن الطيار تمكن من النجاة وتم نقله للمستشفى لفحص حالته الصحية.
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