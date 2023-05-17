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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/موقع-أمريكي-تدمير-باتريوت-في-أوكرانيا-كان-متوقعا-1077136253.html
موقع أمريكي: تدمير "باتريوت" في أوكرانيا كان متوقعا
موقع أمريكي: تدمير "باتريوت" في أوكرانيا كان متوقعا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية إن تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت"، التي منحتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، كان متوقعا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T11:35+0000
2023-05-17T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
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وقال موقع "ذا درايف"، اليوم الأربعاء، إن أنظمة "باتريوت" الصاروخية ليست سلاحا خارقا، مشيرا إلى أنها على رأس قائمة الأهداف التي تريد روسيا تدميرها في أوكرانيا.وتحدث الموقع عن أن تدمير أو إتلاف صواريخ "باتريوت" له العديد من الأسباب، التي تشمل إمكانية تعرضه لهجوم صاروخي، أو فشل المنظومة نفسها في العمل أو حتى فشل الصواريخ الخاصة بها بعد الإطلاق.ولفت الموقع إلى أن صواريخ "باتريوت" أصبحت على قائمة القصف الروسية منذ وصولها إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرادار الخاص بها يصدر موجات إلكترونية هائلة تجعل عملية رصدها وتحديد موقع المنظومة أمرا ممكنا.كما أن منظومة "باتريوت" لديها عيب آخر وهو صعوبة تغيير مواقعها، حيث تستغرق وقتا طويلا للانتقال من موقع إلى آخر، بصورة تقلل قدرتها على المناورة وتزيد من احتمالات تدميرها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرةً إلى أن العملية تم تنفيذها بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي.كما نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن أحد أنظمة "باتريوت" تسلمتها أوكرانيا تضرّر في هجوم صاروخي روسي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منظومة-باتريوت-أمريكية-في-كييف-1077088561.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-طريقة-تدمير-الجيش-الروسي-منظومة-باتريوت-في-كييف-1077119438.html
https://sputnikarabic.ae/20230516/واشنطن-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-تضرر-من-ضربة-صاروخية-روسية-1077112828.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

موقع أمريكي: تدمير "باتريوت" في أوكرانيا كان متوقعا

11:35 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIالجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية إن تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت"، التي منحتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، كان متوقعا.
وقال موقع "ذا درايف"، اليوم الأربعاء، إن أنظمة "باتريوت" الصاروخية ليست سلاحا خارقا، مشيرا إلى أنها على رأس قائمة الأهداف التي تريد روسيا تدميرها في أوكرانيا.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" أمريكية في كييف
أمس, 09:57 GMT
وتحدث الموقع عن أن تدمير أو إتلاف صواريخ "باتريوت" له العديد من الأسباب، التي تشمل إمكانية تعرضه لهجوم صاروخي، أو فشل المنظومة نفسها في العمل أو حتى فشل الصواريخ الخاصة بها بعد الإطلاق.
ولفت الموقع إلى أن صواريخ "باتريوت" أصبحت على قائمة القصف الروسية منذ وصولها إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرادار الخاص بها يصدر موجات إلكترونية هائلة تجعل عملية رصدها وتحديد موقع المنظومة أمرا ممكنا.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" طريقة تدمير الجيش الروسي منظومة "باتريوت" في كييف
05:37 GMT
كما أن منظومة "باتريوت" لديها عيب آخر وهو صعوبة تغيير مواقعها، حيث تستغرق وقتا طويلا للانتقال من موقع إلى آخر، بصورة تقلل قدرتها على المناورة وتزيد من احتمالات تدميرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرةً إلى أن العملية تم تنفيذها بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
واشنطن: تضرر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا من ضربة صاروخية روسية
أمس, 18:15 GMT
كما نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن أحد أنظمة "باتريوت" تسلمتها أوكرانيا تضرّر في هجوم صاروخي روسي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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