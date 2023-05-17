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https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-روسيا-ستخصص-13-مليار-يورو-لإنشاء-مشروع-السكك-الحديدية--رشت---أستارا-1077147480.html
نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T16:51+0000
2023-05-17T16:51+0000
روسيا
إيران
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وقال نوفاك للصحفيين: "من أجل تنفيذ هذا المشروع، تم تخصيص قرض مشترك بقيمة 1.3 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار يورو".وأشار نوفاك إلى أنه سيتم توقيع عقد بين الشركات التجارية لبناء مشروع "رشت – أستارا"، اليوم الأربعاء، ووفقا له، سيستغرق التصميم حوالي عام، وبعد ذلك سيبدأ البناء.ولفت نوفاك إلى أن حجم التجارة على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن ينمو إلى 30 مليون طن سنويًا وحتى 60 مليونًا.وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع: إن "إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، هو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية".وبدوره قال الرئيس الإيراني: إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230517/بوتين-ورئيسي-يوقعان-عبر-الفيديو-اتفاقية-مشروع-السكك-الحديدية-رشت---أستارا-1077128117.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"

16:51 GMT 17.05.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا".
وقال نوفاك للصحفيين: "من أجل تنفيذ هذا المشروع، تم تخصيص قرض مشترك بقيمة 1.3 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار يورو".
وأشار نوفاك إلى أنه سيتم توقيع عقد بين الشركات التجارية لبناء مشروع "رشت – أستارا"، اليوم الأربعاء، ووفقا له، سيستغرق التصميم حوالي عام، وبعد ذلك سيبدأ البناء.
ولفت نوفاك إلى أن حجم التجارة على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن ينمو إلى 30 مليون طن سنويًا وحتى 60 مليونًا.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
بوتين ورئيسي يوقعان عبر الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
09:22 GMT
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع: إن "إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، هو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية".
وبدوره قال الرئيس الإيراني: إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".
وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
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