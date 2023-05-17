https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-روسيا-وإيران-تناقشان-إنشاء-منصة-إلكترونية-لتجارة-الغاز----1077144161.html
نوفاك: روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز
نوفاك: روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T15:02+0000
2023-05-17T15:02+0000
2023-05-17T15:02+0000
روسيا
إيران
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وقال نوفاك: "المناقشات جارية لإنشاء مثل هذه المنصة التجارية الإلكترونية جنوبي إيران، بما في ذلك استخدام الغاز الإيراني، وباستخدام الغاز الذي سيتم إنتاجه بشكل مشترك في المستقبل مع شركاتنا الروسية".وأضاف نوفاك: "هذه ليست عملية سريعة، لأنه من الضروري إنشاء مصادر الغاز، وجذب الشركاء والموردين الآخرين. بشكل عام، هناك فكرة من هذا القبيل، ويجري العمل عليها ، لكنها تستغرق وقتًا".ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد بقوة من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير النفط الإيراني، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.وأكد أوجي أن حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، في افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض، يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-النفط-الإيراني-روسيا-ستستثمر-في-6-حقول-نفط-إيرانية-1077141501.html
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روسيا, إيران
نوفاك: روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز
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صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران.
وقال نوفاك: "المناقشات جارية لإنشاء مثل هذه المنصة التجارية الإلكترونية جنوبي إيران، بما في ذلك استخدام الغاز الإيراني، وباستخدام الغاز الذي سيتم إنتاجه بشكل مشترك في المستقبل مع شركاتنا الروسية".
وأضاف نوفاك: "هذه ليست عملية سريعة، لأنه من الضروري إنشاء مصادر الغاز، وجذب الشركاء والموردين الآخرين. بشكل عام، هناك فكرة من هذا القبيل، ويجري العمل عليها ، لكنها تستغرق وقتًا".
ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.
وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد بقوة من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير النفط الإيراني، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.
وأكد أوجي أن حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، في افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض، يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا.