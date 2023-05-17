https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الجزائري-نؤيد-جهود-السعودية-لوقف-النار-في-السودان--1077137663.html
وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان
وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان
قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في السودان. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:02+0000
2023-05-17T12:02+0000
2023-05-17T12:33+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138326_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_148af00c515c1801f0fbb0dfa6677666.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق القمة العربية العادية الـ 32، التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري.وقال عطاف إن الجزائر تشعر بقلق كبير جراء ما يحدث في السودان، مؤكدًا أن القمة العربية تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم وفي ظل ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة.وأكد وزير خارجية الجزائر أن بلاده تسعى في القمة العربية الـ 32 لتوحيد الكلمة حتى يمكن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى".وتابع: "ندعو لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي وندعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، كما نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".وقام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتسليم رئاسة القمة العربية الـ 32 إلى السعودية، التي رحب وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بالوفود المشاركة، بينما من المقرر أن يجتمع قادة الدول العربية يوم الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-السعودي-يرحب-بمشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-المرتقبة-1077138527.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/البوسعيدي-لـسبوتنيك-متفائلون-في-كل-الملفات-التي-ستناقش-في-القمة-العربية-بالسعودية-1077136597.html
السعودية
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aca1737db472f84d86172d14e1e414d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم
وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان
12:02 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في السودان.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق القمة العربية العادية الـ 32، التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري.
وقال عطاف إن الجزائر تشعر بقلق كبير جراء ما يحدث في السودان
، مؤكدًا أن القمة العربية تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم وفي ظل ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة.
وأكد وزير خارجية الجزائر أن بلاده تسعى في القمة العربية الـ 32 لتوحيد الكلمة حتى يمكن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى".
وتابع: "ندعو لحل الخلافات العربية
داخل البيت العربي وندعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، كما نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".
وقام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتسليم رئاسة القمة العربية
الـ 32 إلى السعودية، التي رحب وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بالوفود المشاركة، بينما من المقرر أن يجتمع قادة الدول العربية يوم الجمعة المقبل.