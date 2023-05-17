عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الجزائري-نؤيد-جهود-السعودية-لوقف-النار-في-السودان--1077137663.html
وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان
وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان
قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في السودان. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T12:02+0000
2023-05-17T12:33+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138326_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_148af00c515c1801f0fbb0dfa6677666.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق القمة العربية العادية الـ 32، التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري.وقال عطاف إن الجزائر تشعر بقلق كبير جراء ما يحدث في السودان، مؤكدًا أن القمة العربية تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم وفي ظل ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة.وأكد وزير خارجية الجزائر أن بلاده تسعى في القمة العربية الـ 32 لتوحيد الكلمة حتى يمكن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى".وتابع: "ندعو لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي وندعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، كما نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".وقام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتسليم رئاسة القمة العربية الـ 32 إلى السعودية، التي رحب وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بالوفود المشاركة، بينما من المقرر أن يجتمع قادة الدول العربية يوم الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-السعودي-يرحب-بمشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-المرتقبة-1077138527.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/البوسعيدي-لـسبوتنيك-متفائلون-في-كل-الملفات-التي-ستناقش-في-القمة-العربية-بالسعودية-1077136597.html
السعودية
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aca1737db472f84d86172d14e1e414d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم

وزير الخارجية الجزائري: نؤيد جهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان

12:02 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDI فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية.
 فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبرTelegram
قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في السودان.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق القمة العربية العادية الـ 32، التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
وزير الخارجية السعودي يرحب بمشاركة سوريا في القمة العربية المرتقبة
12:22 GMT
وقال عطاف إن الجزائر تشعر بقلق كبير جراء ما يحدث في السودان، مؤكدًا أن القمة العربية تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم وفي ظل ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة.
وأكد وزير خارجية الجزائر أن بلاده تسعى في القمة العربية الـ 32 لتوحيد الكلمة حتى يمكن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى".
وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، في اجتماع مع وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بوحبيب، خلال تحضيرات القمة العربية في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
البوسعيدي لـ"سبوتنيك": متفائلون في كل الملفات التي ستناقش في القمة العربية بالسعودية
11:35 GMT
وتابع: "ندعو لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي وندعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، كما نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".
وقام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتسليم رئاسة القمة العربية الـ 32 إلى السعودية، التي رحب وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بالوفود المشاركة، بينما من المقرر أن يجتمع قادة الدول العربية يوم الجمعة المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала