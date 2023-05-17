https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-اللبناني-لـسبوتنيك-لا-عودة-إجبارية-للنازحين-وعودة-سوريا-للجامعة-خطوة-مهمة-لكل-العرب-1077149494.html

وزير الخارجية اللبناني لـ"سبوتنيك": لا عودة إجبارية للنازحين وعودة سوريا للجامعة خطوة مهمة لكل العرب

وزير الخارجية اللبناني لـ"سبوتنيك": لا عودة إجبارية للنازحين وعودة سوريا للجامعة خطوة مهمة لكل العرب

قال عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، إن إعادة سوريا للجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية خطوة مهمة تصب في صالح دمشق وبيروت، وكذلك في... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T18:00+0000

2023-05-17T18:00+0000

2023-05-17T18:12+0000

جامعة الدول العربية

حصري

السعودية

لبنان

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077149269_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_eba44a6c01c3ac8713427cd56e2d8971.png

وأضاف في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن أعمال القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، أن ملف إعادة النازحين من ضمن الأولويات المهمة التي تعمل عليها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع سوريا والدول العربية.ونفى وزير الخارجية أن يكون هناك أي إعادة جبرية للنازحين السوريين من لبنان، وأوضح أن الدول الغربية هي من تقف خلف هذه الأحاديث المروجة بقوة، وكذلك المستفيدين من المساعدات التي تقدمها هذه الدول للنازحين.بداية.. كيف ترى خطوة إعادة سوريا للجامعة العربية ومشاركتها في اجتماعات القمة العربية في جدة؟قرار إعادة سوريا لجامعة الدول العربية ومن ثم مشاركتها في أعمال القمة العربية الحالية، ومشاركة وزير الخارجية السوري في اجتماع وزراء الخارجية العرب، هي خطوة مهمة وجيدة وممتازة، لبنان يرحب بالعودة الكاملة لسوريا بجميع مهامها وأعمالها داخل الجامعة.وهل تعتقد أن هذه العودة يفيد لبنان على مستوى التنسيق لإعادة اللاجئين السوريين؟لبنان كانت من الدول التي رفضت قرار تعليق عضوية دولة سوريا داخل جامعة الدول العربية وقت اتخاذه منذ سنوات عديدة، وطالما طالبت بإعادتها للحضن العربي.ما الذي دار في اجتماعكم مع وزير الخارجية السوري خلال أعمال القمة؟تحدثنا في الكثير من الموضوعات، واتفقنا على عدة قضايا مهمة من المقرر أن يتم التباحث حولها في اللجان المختصة بالجامعة العربية، منها قضية عودة اللاجئين السوريين، والمخدرات وغيرها، حيث أعربت سوريا عن ترحيبها بعودة كافة نازحيها مرة أخرى لأراضيها.وفيما يتعلق بإعادة النازحين السوريين من لبنان لماذا يتحدث البعض عن عودة إجبارية؟سبق وأن أعلنت الدولة السورية في أكثر من مناسبة استعدادها ورغبتها في استعادة النازحين السوريين من لبنان، ولا يوجد حديث عن إعادة النازحين بشكل إجباري، بل بشكل طوعي وبالتنسيق الكامل مع دمشق.من تعتقد يقف خلف أحاديث الإعادة اللبنانية الجبرية للنازحين السوريين؟من يروج هذه الأحاديث هي الدول والجهات التي لا ترغب في إعادة النازحين، حيث تنتفع وتستفيد من وجود اللاجئين السوريين في لبنان، هناك أموال تعطى من قبل المنظمات الدولية، ومن يمول هذه المنظمات معروف، هي الدول الغربية؛ فروسيا لا تمول هذه المنظمات، ولا جمهورية الصين الشعبية، وكذلك الدول العربية التي لا تقدم أي أموال أو مساعدات لهذه الجهات والمنظمات من أجل اللاجئين، الدول التي تمولها هي من تروج لهذه الأحاديث الكاذبة.حدثنا عن العلاقات الروسية اللبنانية؟لبنان يجمعه علاقات متميزة واستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية، صحيح أننا لم نقبل بالحرب، لكن العلاقات متميزة، ولبنان يؤيد إبقاء روسيا في جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة.أجرى المقابلة: وائل مجدي

https://sputnikarabic.ae/20230517/السفير-حسام-ذكي-لـ-سبوتنيك-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-أصدر-قرارات-سياسية-واقتصادية-مهمة-1077146234.html

https://sputnikarabic.ae/20230517/البوسعيدي-لـسبوتنيك-متفائلون-في-كل-الملفات-التي-ستناقش-في-القمة-العربية-بالسعودية-1077136597.html

https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئيس-السوري-يعتزم-حضور-القمة-العربية-في-جدة-المقرر-عقدها-الجمعة-المقبل-1077142362.html

السعودية

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جامعة الدول العربية, حصري, السعودية, لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم