https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الهندي-ينتقد-تصريح-بوريل-حول-تحايل-نيودلهي-على-العقوبات-ضد-روسيا-1077132664.html
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
انتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:35+0000
2023-05-17T10:35+0000
2023-05-17T10:35+0000
العالم
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وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".وكان بوريل صرح خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-علاقات-الاتحاد-الأوروبي-مع-الصين-غير-متوازنة-1076969920.html
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العالم
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
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انتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية كالوقود المنتج بالنفط الروسي في أوروبا، معتبرًا أن هذا الأمر يعد "تحايلا" على العقوبات ضد موسكو.
وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".
وكان بوريل صرح خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.