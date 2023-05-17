عربي
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الهندي-ينتقد-تصريح-بوريل-حول-تحايل-نيودلهي-على-العقوبات-ضد-روسيا-1077132664.html
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
انتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T10:35+0000
2023-05-17T10:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".وكان بوريل صرح خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-علاقات-الاتحاد-الأوروبي-مع-الصين-غير-متوازنة-1076969920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا

10:35 GMT 17.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
تابعنا عبرTelegram
انتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية كالوقود المنتج بالنفط الروسي في أوروبا، معتبرًا أن هذا الأمر يعد "تحايلا" على العقوبات ضد موسكو.
وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
بوريل: علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين "غير متوازنة"
12 مايو, 19:06 GMT
وكان بوريل صرح خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала