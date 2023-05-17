https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-النفط-الإيراني-روسيا-ستستثمر-في-6-حقول-نفط-إيرانية-1077141501.html
وزير النفط الإيراني: روسيا ستستثمر في 6 حقول نفط إيرانية
وزير النفط الإيراني: روسيا ستستثمر في 6 حقول نفط إيرانية
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، أن إيران اتفقت مع روسيا على تطوير 6 حقول نفط جديدة في إيران. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:38+0000
2023-05-17T13:38+0000
2023-05-17T13:39+0000
العالم
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن أوجي قال، على هامش تفقده المعرض الدولي لصناعة النفط 2023 الذي انطلقت أعماله، اليوم الأربعاء، وذلك برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن شركات رائدة روسية وافقت على الاستثمار في تطوير 6 حقول نفط في إيران ما يوفر أرضية ممتازة للتعاون مع هذه الشركات.وأضاف أوجي أن طهران لديها تعاون جيد للغاية مع الشركات الروسية في مجال الاستثمار النفطي.ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد بقوة من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير النفط الإيراني، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.وأكد أوجي أن حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، في افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض، يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/طهران-مشاركة-شركات-روسية-في-معرض-النفط--يظهر-عمق-التعاون-مع-موسكو-1077127472.html
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العالم, روسيا, إيران
وزير النفط الإيراني: روسيا ستستثمر في 6 حقول نفط إيرانية
13:38 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، أن إيران اتفقت مع روسيا على تطوير 6 حقول نفط جديدة في إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن أوجي قال، على هامش تفقده المعرض الدولي لصناعة النفط 2023 الذي انطلقت أعماله، اليوم الأربعاء، وذلك برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن شركات رائدة روسية وافقت على الاستثمار في تطوير 6 حقول نفط في إيران ما يوفر أرضية ممتازة للتعاون مع هذه الشركات.
وأضاف أوجي أن طهران لديها تعاون جيد للغاية مع الشركات الروسية في مجال الاستثمار النفطي.
ووصل ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، مؤكدا أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.
وأفاد نوفاك بأن "تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد بقوة من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير النفط الإيراني، إن مشاركة شركات روسية في معرض النفط الدولي السابع والعشرين في طهران دليل على عمق التعاون بين البلدين.
وأكد أوجي أن حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، في افتتاح معرض النفط الدولي، ومشاركة شركات روسية في المعرض، يظهر عمق التعاون بين إيران وروسيا.