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https://sputnikarabic.ae/20230518/أنقرة-تنتقد-صمت-الولايات-المتحدة-على-اعتقال-ألمانيا-لصحفيين-تركيين-1077184853.html
أنقرة تنتقد "صمت" الولايات المتحدة على اعتقال ألمانيا لصحفيين تركيين
أنقرة تنتقد "صمت" الولايات المتحدة على اعتقال ألمانيا لصحفيين تركيين
انتقدت تركيا "صمت" الولايات المتحدة على توقيف صحفيين تركيين في مدينة فرانكفورت الألمانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T13:36+0000
2023-05-18T13:36+0000
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جاء ذلك في تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وامتنع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، عن الرد على سؤال لمراسل قناة "تي آر تي وورلد" التركية في واشنطن، بشأن هذه المسألة.وفي تعليقه على موقف المسؤول الأمريكي، قال ألطون: "عميان قادة عميان. بقدر هذه العملية البشعة التي استهدفت صحفيين أتراك يؤدون الأنشطة الصحفية بشكل قانوني في ألمانيا، لا يمكن أيضًا قبول الصمت على الممارسات إطلاقا".وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت أمس الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية بفرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك إثر تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف الخاصة بهما.وعلى خلفية ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز وتم إبلاغه استياء تركيا الشديد حيال الموضوع.
https://sputnikarabic.ae/20230517/أنقرة-تستدعي-السفير-الألماني-على-خلفية-اعتقال-صحفيين-تركيين-1077148927.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

أنقرة تنتقد "صمت" الولايات المتحدة على اعتقال ألمانيا لصحفيين تركيين

13:36 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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انتقدت تركيا "صمت" الولايات المتحدة على توقيف صحفيين تركيين في مدينة فرانكفورت الألمانية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحفيين تركيين
أمس, 17:38 GMT
وامتنع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، عن الرد على سؤال لمراسل قناة "تي آر تي وورلد" التركية في واشنطن، بشأن هذه المسألة.
وفي تعليقه على موقف المسؤول الأمريكي، قال ألطون: "عميان قادة عميان. بقدر هذه العملية البشعة التي استهدفت صحفيين أتراك يؤدون الأنشطة الصحفية بشكل قانوني في ألمانيا، لا يمكن أيضًا قبول الصمت على الممارسات إطلاقا".
وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت أمس الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية بفرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك إثر تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف الخاصة بهما.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز وتم إبلاغه استياء تركيا الشديد حيال الموضوع.
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