https://sputnikarabic.ae/20230518/أورسيس-إف-17-بندقية-روسية-تستخدم-طلقات-خارقة-بأعيرة-مختلفة-1077159301.html
"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة
"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق كل منها له تصميم خاص لتنفيذ أنواع محدد من المهام، ويشمل ذلك بنادق يمكنها إطلاق أعيرة مختلفة من الطلقات الخارقة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:00+0000
2023-05-18T08:00+0000
2023-05-18T08:00+0000
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وصُممت بندقية "أورسيس إف–17" لتلبية احتياجات المهام المتنوعة في الحالات التي لا يرغب المشاركون فيها في حمل أكثر من بندقية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق يوفر لمستخدميه إمكانية استخدام طلقات بقطر صغير للتدريب وطلقات أكبر في المهام القتالية.ما هي المواصفات الفنية للبندقية؟ويمكن أن يساهم ذلك في مساعدة الجنود على استخدام ذخائر متنوعة تناسب المهام القتالية المختلفة وتجعل حمولتهم من الذخائر أقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق كل منها له تصميم خاص لتنفيذ أنواع محدد من المهام، ويشمل ذلك بنادق يمكنها إطلاق أعيرة مختلفة من الطلقات الخارقة.
وصُممت بندقية "أورسيس إف–17" لتلبية احتياجات المهام المتنوعة في الحالات التي لا يرغب المشاركون فيها في حمل أكثر من بندقية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق يوفر لمستخدميه إمكانية استخدام طلقات
بقطر صغير للتدريب وطلقات أكبر في المهام القتالية.
ما هي المواصفات الفنية للبندقية؟
العيار الأساسي للبندقية
: 7.82 ملم.
عدد الأخاديد داخل السبطانة: 4.
الطول الكلي (مع الأخمص): 124 سم.
الطول في وضع الطي: 97.1 سم.
ويمكن أن يساهم ذلك في مساعدة الجنود على استخدام ذخائر متنوعة تناسب المهام القتالية
المختلفة وتجعل حمولتهم من الذخائر أقل.