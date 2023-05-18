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https://sputnikarabic.ae/20230518/أورسيس-إف-17-بندقية-روسية-تستخدم-طلقات-خارقة-بأعيرة-مختلفة-1077159301.html
"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة
"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق كل منها له تصميم خاص لتنفيذ أنواع محدد من المهام، ويشمل ذلك بنادق يمكنها إطلاق أعيرة مختلفة من الطلقات الخارقة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:00+0000
2023-05-18T08:00+0000
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وصُممت بندقية "أورسيس إف–17" لتلبية احتياجات المهام المتنوعة في الحالات التي لا يرغب المشاركون فيها في حمل أكثر من بندقية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق يوفر لمستخدميه إمكانية استخدام طلقات بقطر صغير للتدريب وطلقات أكبر في المهام القتالية.ما هي المواصفات الفنية للبندقية؟ويمكن أن يساهم ذلك في مساعدة الجنود على استخدام ذخائر متنوعة تناسب المهام القتالية المختلفة وتجعل حمولتهم من الذخائر أقل.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

"أورسيس إف-17"... بندقية روسية تستخدم طلقات خارقة بأعيرة مختلفة

08:00 GMT 18.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق كل منها له تصميم خاص لتنفيذ أنواع محدد من المهام، ويشمل ذلك بنادق يمكنها إطلاق أعيرة مختلفة من الطلقات الخارقة.
وصُممت بندقية "أورسيس إف–17" لتلبية احتياجات المهام المتنوعة في الحالات التي لا يرغب المشاركون فيها في حمل أكثر من بندقية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي
1/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي
2/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي
3/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
1/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
2/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
3/3
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بندقية "أورسيس إف - 17" الروسية
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق يوفر لمستخدميه إمكانية استخدام طلقات بقطر صغير للتدريب وطلقات أكبر في المهام القتالية.

ما هي المواصفات الفنية للبندقية؟

العيار الأساسي للبندقية: 7.82 ملم.
معدل دوران الرصاصة: 11.
عدد الأخاديد داخل السبطانة: 4.
الوزن الإجمالي: 7.3 كغ.
الطول الكلي (مع الأخمص): 124 سم.
الطول في وضع الطي: 97.1 سم.
سعة المخزن: 5 طلقات.
المدى: 800 متر.
ويمكن أن يساهم ذلك في مساعدة الجنود على استخدام ذخائر متنوعة تناسب المهام القتالية المختلفة وتجعل حمولتهم من الذخائر أقل.
© Sputnikإس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
إس في - 99... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
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