https://sputnikarabic.ae/20230518/أوكرانيا-ليست-على-جدول-أعمال-القمة-الروسية-الأفريقية--1077158390.html
موسكو: أوكرانيا ليست على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية
موسكو: أوكرانيا ليست على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية
قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى شراكة "روسيا-أفريقيا"، أوليغ أوزيروف، اليوم الخميس، إن موضوع أوكرانيا ليس على جدول أعمال... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T07:51+0000
2023-05-18T07:51+0000
2023-05-18T07:53+0000
روسيا
العالم
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وأجاب عن سؤال، بشأن ما إذا كانت التسوية الأوكرانية ستناقش خلال القمة: "لا نعتزم مناقشة هذه القضية في القمة، ما لم يتم التطرق إليها بالطبع من قبل الشركاء الأفارقة".وأضاف: "مبادرة المجموعة الأفريقية هذه لا تؤثر على جدول أعمال مؤتمر القمة".وأفاد أوزيروف: "تركز القمة التي ستعقد في نهاية يوليو/تموز، في سانت بطرسبورغ على تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والدول الأفريقية".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي فرصة التحدث إليهما، بوتين وزيلينسكي، أبديا استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".
https://sputnikarabic.ae/20230518/غوتيريش-يبحث-مع-وزير-الخارجية-الإيراني-الاتفاق-النووي-1077157421.html
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روسيا, العالم
موسكو: أوكرانيا ليست على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية
07:51 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى شراكة "روسيا-أفريقيا"، أوليغ أوزيروف، اليوم الخميس، إن موضوع أوكرانيا ليس على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية، ولكن يمكن مناقشته باقتراح من الشركاء الأفارقة.
وأجاب عن سؤال، بشأن ما إذا كانت التسوية الأوكرانية ستناقش خلال القمة: "لا نعتزم مناقشة هذه القضية في القمة، ما لم يتم التطرق إليها بالطبع من قبل الشركاء الأفارقة".
وأضاف: "مبادرة المجموعة الأفريقية هذه لا تؤثر على جدول أعمال مؤتمر القمة".
وأفاد أوزيروف: "تركز القمة التي ستعقد في نهاية يوليو/تموز، في سانت بطرسبورغ على تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والدول الأفريقية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي فرصة التحدث إليهما، بوتين وزيلينسكي، أبديا استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".