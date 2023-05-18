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إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-انفجار-في-منطقة-فينيتسيا-وسط-أوكرانيا-1077155142.html
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T01:44+0000
2023-05-18T01:58+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "انفجار هز منطقة فينيتسيا".وقال مراسل الهيئة أنه تم سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غرب أوكرانيا أيضًا.وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-في-الأجزاء-الشرقية-والوسطى-من-أوكرانيا-1077154841.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا

01:44 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 01:58 GMT 18.05.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "انفجار هز منطقة فينيتسيا".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
00:52 GMT
وقال مراسل الهيئة أنه تم سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غرب أوكرانيا أيضًا.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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