https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-انفجار-في-منطقة-فينيتسيا-وسط-أوكرانيا-1077155142.html
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T01:44+0000
2023-05-18T01:44+0000
2023-05-18T01:58+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "انفجار هز منطقة فينيتسيا".وقال مراسل الهيئة أنه تم سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غرب أوكرانيا أيضًا.وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-في-الأجزاء-الشرقية-والوسطى-من-أوكرانيا-1077154841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
01:44 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 01:58 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "انفجار هز منطقة فينيتسيا".
وقال مراسل الهيئة أنه تم سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غرب أوكرانيا أيضًا.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.