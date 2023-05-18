https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-انفجارات-في-منطقة-خملنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1077155427.html
إعلام أوكراني: سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غربي أوكرانيا
إعلام أوكراني: سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غربي أوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في منطقة خملنيتسكي، عقب إعلان حالة الاستنفار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T02:08+0000
2023-05-18T02:08+0000
2023-05-18T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في منطقة خملنيتسكي".وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-ومستودع-ذخيرة-للجيش-الأوكراني-بمحور-كوبيانسك-1077155287.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
إعلام أوكراني: سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غربي أوكرانيا
02:08 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في منطقة خملنيتسكي، عقب إعلان حالة الاستنفار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في منطقة خملنيتسكي".
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.