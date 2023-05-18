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إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-كييف-1077196370.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في العاصمة، كييف، عقب الإعلان عن حالة الاستنفار الجوي. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T22:22+0000
2023-05-18T22:30+0000
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ووفقًا لمنشور في قناة "Страна.ua" على تطبيق التلغرام، يتم الإبلاغ عن وقوع "انفجارات في منطقة كييف".وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تهديدات-كييف-المعادية-لروسيا-1077194815.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا

إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف

22:22 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 22:30 GMT 18.05.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في العاصمة، كييف، عقب الإعلان عن حالة الاستنفار الجوي.
ووفقًا لمنشور في قناة "Страна.ua" على تطبيق التلغرام، يتم الإبلاغ عن وقوع "انفجارات في منطقة كييف".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
20:11 GMT
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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