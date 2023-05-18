https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-الناتو-يقر-خططا-سرية-في-حال-المواجهة-مع-روسيا-1077187138.html

إعلام: الناتو يقر خططا سرية في حال المواجهة مع روسيا

إعلام: الناتو يقر خططا سرية في حال المواجهة مع روسيا

ذكرت وسائل إعلام أجنبية بأن الناتو يتحدث لأول مرة منذ مرحلة الحرب الباردة، عن طبيعة ردة فعله في حال تعرضه "لعدوان روسي". 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T14:57+0000

2023-05-18T14:57+0000

2023-05-18T14:57+0000

روسيا

الناتو

العالم

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وبحسب تقارير إعلامية: "يعتزم قادة التحالف اعتماد آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية، لأول مرة منذ الحرب الباردة ستصف الوثائق كيف ستكون ردة فعل الحلف في حالة حدوث صراع مع روسيا".وأشارت التقارير إلى أن الحلف لم ير أي حاجة لخطة دفاعية واسعة النطاق لعقود من الزمن، لأن الناتو كان مشاركًا فقط في صراعات إقليمية صغيرة النطاق في جنوب آسيا والشرق الأوسط.ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمين العام للتحالف، ينس ستولتنبرغ، قوله: "الحلفاء سيعرفون بالضبط ما هي القوات والأصول المطلوبة بما في ذلك أين وماذا وكيف سيتم نشرها".وزاد انضمام فنلندا أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي حدود الناتو مع روسيا إلى 2500 كيلومتر، وهو ما يفرض نهجا أكثر مرونة لنشر القوات من ذي قبل، عندما كانت ألمانيا تعتبر منطقة صراع محتملة.في وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال روب باور: "إن مثل هذه الخطط تفتح حقبة جديدة من الدفاع الجماعي".وبحسب الوكالة، نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، إنه في الواقع، سيتحول الناتو من كتلة تركّز على القيام بمهام خاصة خارج منطقة مسؤوليتها، إلى هيكل جاهز "للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضيه".وأشارت روسيا في السنوات الأخيرة إلى النشاط غير المسبوق للحلف على حدودها الغربية، والذي يتم بحجة "ردع العدوان الروسي".وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تشكل تهديدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي يحتمل أن تكون خطرة على مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20230518/الاتحاد-الأوروبي-يعترف-بعجزه-في-قطع-النفط-الروسي-عن-الهند-1077181773.html

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