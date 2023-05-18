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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-زيلينسكي-يطلب-عقد-قمة-سلام-بشأن-أوكرانيا-دون-روسيا-1077171263.html
إعلام: زيلينسكي يطلب عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون روسيا
إعلام: زيلينسكي يطلب عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون روسيا
ذكرت وسائل إعلام بأن الرئيس الأوكراني طلب عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا، وستتم مناقشة الطلب من قبل مجموعة السبع. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:53+0000
2023-05-18T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما كتبته الصحيفة: "طلب فلاديمير زيلينسكي عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا لتعزيز "خطته للسلام"، ومن المحتمل أن يناقش قادة مجموعة السبع اقتراحه في لقاء القمة في اليابان".ووفقا للصحيفة، نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه، سيناقش قادة مجموعة السبع اقتراحًا لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا خلال اجتماع يستمر ثلاثة أيام في هيروشيما هذا الأسبوع، استجابة لطلب من فلاديمير زيلينسكي.وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز": "الحدث المقترح، الذي لا يتوقع أن تشارك فيه روسيا، سيهدف إلى الترويج لخطة تسوية زيلينسكي المكونة من 10 نقاط".وأفاد المسؤول الأوروبي بأن "الأوكرانيين طلبوا ذلك، ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع هذا الطلب. وهناك المزيد من العناصر" في الخطة" بحاجة إلى المناقشة".وأعلن زيلينسكي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، وتدعو الخطة إلى: السلامة الإشعاعية والنووية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، الإفراج عن كل السجناء، استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية، وقف الأعمال العسكرية، عودة العدالة، الرد على الإبادة البيئية، منع التصعيد، تحديد نهاية الصراع.وفي وقت سابق، صرح الكرملين إنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي والأولوية بالنسبة لروسيا تححقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تقدر جهود جميع البلدان التي تحاول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230518/أوكرانيا-ليست-على-جدول-أعمال-القمة-الروسية-الأفريقية--1077158390.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي يطلب عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون روسيا

09:53 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Igor Maslov
/
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ذكرت وسائل إعلام بأن الرئيس الأوكراني طلب عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا، وستتم مناقشة الطلب من قبل مجموعة السبع.
وبحسب ما كتبته الصحيفة: "طلب فلاديمير زيلينسكي عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا لتعزيز "خطته للسلام"، ومن المحتمل أن يناقش قادة مجموعة السبع اقتراحه في لقاء القمة في اليابان".
ووفقا للصحيفة، نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه، سيناقش قادة مجموعة السبع اقتراحًا لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا خلال اجتماع يستمر ثلاثة أيام في هيروشيما هذا الأسبوع، استجابة لطلب من فلاديمير زيلينسكي.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز": "الحدث المقترح، الذي لا يتوقع أن تشارك فيه روسيا، سيهدف إلى الترويج لخطة تسوية زيلينسكي المكونة من 10 نقاط".
وأفاد المسؤول الأوروبي بأن "الأوكرانيين طلبوا ذلك، ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع هذا الطلب. وهناك المزيد من العناصر" في الخطة" بحاجة إلى المناقشة".
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
موسكو: أوكرانيا ليست على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية
07:51 GMT
وأعلن زيلينسكي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، وتدعو الخطة إلى: السلامة الإشعاعية والنووية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، الإفراج عن كل السجناء، استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية، وقف الأعمال العسكرية، عودة العدالة، الرد على الإبادة البيئية، منع التصعيد، تحديد نهاية الصراع.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين إنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي والأولوية بالنسبة لروسيا تححقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تقدر جهود جميع البلدان التي تحاول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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