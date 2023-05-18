https://sputnikarabic.ae/20230518/افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-في-قازان-اليوم-1077156856.html

افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان اليوم

افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان اليوم

يُفتتح في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T05:58+0000

2023-05-18T05:58+0000

2023-05-18T05:58+0000

روسيا

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يُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.وقالت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان الروسية، تاليا مينولينا: "منتدى قازان "كازانفورم" هو أكبر حدث سنوي دولي يقام في جمهوريتنا، حيث تم تسجيل نحو 15000 مشارك من 85 دولة و84 مقاطعة روسية".وأضافت مينولينا، أنه يُنتظر أن يكون نواب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، ومارات خوسنولين، وأليكسي أوفرتشوك، وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل من بين الضيوف رفيعي المستوى في المنتدى، كما يشارك في المنتدى رئيس وزراء طاجيكستان ونائبا رئيس وزراء أوزبكستان وأذربيجان ووزراء من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وماليزيا وأوغندا وباكستان وأفغانستان، ومن المتوقع مشاركة 45 بعثة دبلوماسية و37 سفيرا في فعاليات منتدى قازان.يتضمن برنامج المنتدى نحو 200 فعالية: جلسات عمل ومؤتمرات وموائد مستديرة وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية. ومن المقرر مناقشة، على وجه الخصوص، الاتجاهات في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.من بين الأحداث الرئيسية لليوم الأول، جلسة "حول تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، وافتتاح منتديات للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ورواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسات الاستماع البرلمانية الدولية "التعاون الدولي والابتكار: فرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج"، اجتماع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي، افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو".في اليوم الثاني، ستُعقد جلسة عامة لمنتدى "اقتصاد الثقة: الشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وستستمر الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.

https://sputnikarabic.ae/20230117/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-يعقد-يومي-18-و19-مايو-في-قازان--1072386447.html

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