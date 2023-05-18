https://sputnikarabic.ae/20230518/الإجهاض-بين-التحريم-الديني-والتجريم-القانوني-هل-هو-حق-وحرية-فردية-للأم-1077182373.html
الإجهاض بين التحريم الديني والتجريم القانوني... هل هو حق وحرية فردية للأم
الإجهاض بين التحريم الديني والتجريم القانوني... هل هو حق وحرية فردية للأم
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عمليات الإجهاض في الدول العربية بين التحريم الديني والتجريم القانوني، اليوم العالمي للمتاحف... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:50+0000
2023-05-18T12:50+0000
2023-05-18T12:50+0000
راديو
صدى الحياة
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الإجهاض بين التحريم الديني والتجريم القانوني... هل هو حق وحرية فردية للأم
الإجهاض بين التحريم الديني والتجريم القانوني... هل هو حق وحرية فردية للأم
تختلف التشريعات والقوانين في مختلف الدول وفقا للدّين والأعراف والقيم المجتمعية، ولكن قد تتفق في كثير من الأحيان إذا ما تعلق الأمر بالروح الإنسانية.فعملية الإجهاض التي أبيحت في بعض الدول الغربية باعتبارها حقا إنسانيا وحرية شخصية، تتفق أغلب الدول العربية على تحريمها وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها إذا ما كان الأمر لا يشكل خطرا على صحة الأم بالدرجة الأولى. فهل الإجهاض حق للأم في تقرير مصيرها ورغبتها بالحفاظ على الجنين وهل نحن اليوم بحاجة لتعديلات في القانون في دولنا العربية لكفل حق الأم والطفل معا؟.حول هذا الموضوع، قالت المحامية المصرية، دينا المقدّم، لبرنامج "صدى الحياة":ومن جانبه، قال الطبيب اللبناني الروسي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد، الدكتور ماهر عبد الله لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
الإجهاض بين التحريم الديني والتجريم القانوني... هل هو حق وحرية فردية للأم
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عمليات الإجهاض في الدول العربية بين التحريم الديني والتجريم القانوني، اليوم العالمي للمتاحف وسحر متحف "الإرميتاج" في سان بطرسبورغ، تقرير عن مرض "الإيدز".
تختلف التشريعات والقوانين في مختلف الدول وفقا للدّين والأعراف والقيم المجتمعية، ولكن قد تتفق في كثير من الأحيان إذا ما تعلق الأمر بالروح الإنسانية.
فعملية الإجهاض التي أبيحت في بعض الدول الغربية باعتبارها حقا إنسانيا وحرية شخصية، تتفق أغلب الدول العربية على تحريمها وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها إذا ما كان الأمر لا يشكل خطرا على صحة الأم بالدرجة الأولى. فهل الإجهاض حق للأم في تقرير مصيرها ورغبتها بالحفاظ على الجنين وهل نحن اليوم بحاجة لتعديلات في القانون في دولنا العربية لكفل حق الأم والطفل معا؟.
حول هذا الموضوع، قالت المحامية المصرية، دينا المقدّم، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ عملية الإجهاض، القانون المصري مثلا، نصّ بشكل صريح على معاقبة النساء والأطباء والصيدليات التي تجري عمليات الإجهاض أو يقومون ببيع العقاقير المساعدة على ذلك، ولكن هناك حالات استثنائية بحاجة إلى تنظيم".
ومن جانبه، قال الطبيب اللبناني الروسي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد، الدكتور ماهر عبد الله لبرنامجنا:
"إنّ عمليات الإجهاض إذا تمت في ظروف غير آمنة وغير صحية ولا يتوفر فيها التعقيم والتطهير ستؤثر بشكل خطير على صحة المرأة وستسبب لها مضاعفات تصل إلى عدم القدرة على الإنجاب لاحقا، خاصة اللاتي يقومون بعمليات إجهاض غير متكاملة".
التفاصيل في الملف الصوتي...