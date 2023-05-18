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https://sputnikarabic.ae/20230518/الاتحاد-الأوروبي-يعترف-بعجزه-في-قطع-النفط-الروسي-عن-الهند-1077181773.html
الاتحاد الأوروبي يعترف بعجزه في قطع النفط الروسي عن الهند
الاتحاد الأوروبي يعترف بعجزه في قطع النفط الروسي عن الهند
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر مهمة "قطع الهند عن النفط الروسي" واقعية، فالهدف الرئيسي للإجراءات السابقة والمستقبلية هو... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:48+0000
2023-05-18T12:48+0000
العالم
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وقال المسؤول: "أتوقع أن تثار مسألة النفط الروسي في قمة مجموعة السبع في اليابان وكذلك مسألة مثل الماس هذا موضوع حساس للغاية".وتابع المسؤول بالقول: "نعتقد أن سقف السعر كان نجاحا كبيرا وجعل من الممكن إبقاء الأسعار منخفضة ولم يكن هناك هدف لقطع الهند عن النفط الروسي، هذا هدف بعيد المنال، بل يتعلق بالحد من عائدات النفط الروسية".وانتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية كالوقود المنتج بالنفط الروسي في أوروبا، معتبرًا أن هذا الأمر يعد "تحايلا" على العقوبات ضد موسكو.وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".وكان بوريل صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الهندي-ينتقد-تصريح-بوريل-حول-تحايل-نيودلهي-على-العقوبات-ضد-روسيا-1077132664.html
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العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يعترف بعجزه في قطع النفط الروسي عن الهند

12:48 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND الاتحاد الأوروبي، 2018
 الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND
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صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر مهمة "قطع الهند عن النفط الروسي" واقعية، فالهدف الرئيسي للإجراءات السابقة والمستقبلية هو الحد من عائدات النفط الروسية.
وقال المسؤول: "أتوقع أن تثار مسألة النفط الروسي في قمة مجموعة السبع في اليابان وكذلك مسألة مثل الماس هذا موضوع حساس للغاية".
وتابع المسؤول بالقول: "نعتقد أن سقف السعر كان نجاحا كبيرا وجعل من الممكن إبقاء الأسعار منخفضة ولم يكن هناك هدف لقطع الهند عن النفط الروسي، هذا هدف بعيد المنال، بل يتعلق بالحد من عائدات النفط الروسية".
وانتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية كالوقود المنتج بالنفط الروسي في أوروبا، معتبرًا أن هذا الأمر يعد "تحايلا" على العقوبات ضد موسكو.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
وزير الخارجية الهندي ينتقد تصريح بوريل حول "تحايل" نيودلهي على العقوبات ضد روسيا
أمس, 10:35 GMT
وقال جيشانكار ردا على تصريح بوريل، في تصريح نقلته وكالة "أنباء آسيا": "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسيًا بالفعل، أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".
وكان بوريل صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند، التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا، وهو ما يعبر تحايلا على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
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