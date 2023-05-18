https://sputnikarabic.ae/20230518/البنتاغون-قدمت-أمريكا-بعض-المساعدة-في-إصلاح-باتريوت-المتضررة-في-أوكرانيا--1077194118.html
البنتاغون: قدمت أمريكا "بعض المساعدة" في إصلاح "باتريوت" المتضررة في أوكرانيا
البنتاغون: قدمت أمريكا "بعض المساعدة" في إصلاح "باتريوت" المتضررة في أوكرانيا
أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الخميس، أن أمريكا قدمت "بعض المساعدة" لأوكرانيا لإصلاح نظام الدفاع الجوي "باتريوت" التالف. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T19:26+0000
2023-05-18T19:26+0000
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وقالت سينغ للصحفيين: "الولايات المتحدة قدمت بعض المساعدة فيما يتعلق بإصلاح صواريخ باتريوت".ولم تحدد نوع المساعدة المقدمة.وأشارت إلى أنه في الماضي، قدمت أمريكا بالفعل المساعدة في بعض الأسلحة التي تم نقلها إلى كييف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن تصريحات كييف المزعومة حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كينجال" فرط صوتية بواسطة دفاعاتها الجوية لايتوافق مع الواقع.ويقول البنتاغون إنه في أمريكا تم تصنيف الضرر الذي لحق بالباتريوت على أنه "ضئيل"، ويدعي البنتاغون أن النظام قد تم إصلاحه وتشغيله بالفعل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الخنجر-الروسي-كينجال-في-مواجهة-باتريوت-الأمريكي-1077152076.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: قدمت أمريكا "بعض المساعدة" في إصلاح "باتريوت" المتضررة في أوكرانيا
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أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الخميس، أن أمريكا قدمت "بعض المساعدة" لأوكرانيا لإصلاح نظام الدفاع الجوي "باتريوت" التالف.
وقالت سينغ للصحفيين: "الولايات المتحدة قدمت بعض المساعدة فيما يتعلق بإصلاح صواريخ باتريوت".
ولم تحدد نوع المساعدة المقدمة.
وقالت سينغ: "كما تعلم، قدمنا تدريبًا للأوكرانيين لمساعدتهم على إبقاء هذه الوحدات جاهزة للعمل في ساحة المعركة".
وأشارت إلى أنه في الماضي، قدمت أمريكا بالفعل المساعدة في بعض الأسلحة التي تم نقلها إلى كييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن تصريحات كييف المزعومة حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كينجال" فرط صوتية بواسطة دفاعاتها الجوية لايتوافق مع الواقع.
ويقول البنتاغون إنه في أمريكا تم تصنيف الضرر الذي لحق بالباتريوت على أنه "ضئيل"، ويدعي البنتاغون أن النظام قد تم إصلاحه وتشغيله بالفعل.