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https://sputnikarabic.ae/20230518/التعاون-الخليجي-إجمالي-التجارة-البينية-بين-دول-المجلس-بلغ--105-مليارات-دولار-1077156625.html
"التعاون الخليجي": إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 105 مليارات دولار
"التعاون الخليجي": إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 105 مليارات دولار
قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس تعمل على تعزيز التعاون بين دوله. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T06:01+0000
2023-05-18T06:01+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالعاصمة العمانية مسقط، الذي شارك فيه وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وقال البديوي إن الدول الخليجية حققت إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس وصل لنحو 105 مليارات دولار أمريكي، وفقا لإحصائيات 2021.ولفت إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية، الذين قاموا برحلات بينية بين دولهم ودول أخرى داخل المجلس بلغ نحو 7 ملايين فرد، بينما بلغت التراخيص التي حصلوا عليها للعمل في دول أخرى غير دولهم داخل مجلس التعاون الخليجي نحو ألف رخصة.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم
اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم

"التعاون الخليجي": إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 105 مليارات دولار

06:01 GMT 18.05.2023
© Sputnikمعلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس تعمل على تعزيز التعاون بين دوله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالعاصمة العمانية مسقط، الذي شارك فيه وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
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وقال البديوي إن الدول الخليجية حققت إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس وصل لنحو 105 مليارات دولار أمريكي، وفقا لإحصائيات 2021.
ولفت إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية، الذين قاموا برحلات بينية بين دولهم ودول أخرى داخل المجلس بلغ نحو 7 ملايين فرد، بينما بلغت التراخيص التي حصلوا عليها للعمل في دول أخرى غير دولهم داخل مجلس التعاون الخليجي نحو ألف رخصة.
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