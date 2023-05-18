https://sputnikarabic.ae/20230518/الجعفري-منتدى-قازان-فرصة-كبيرة-لمقاومة-السياسة-الغربية-1077182973.html
الجعفري: منتدى قازان فرصة كبيرة لمقاومة السياسة الغربية
الجعفري: منتدى قازان فرصة كبيرة لمقاومة السياسة الغربية
أكد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان"، أن... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:52+0000
2023-05-18T12:52+0000
2023-05-18T12:52+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك": "منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي، حيث يمكن للأطراف تعزيز التعاون على أساس الأهداف والمصالح المشتركة".وتابع الجعفري: "كل هذه الأعمال التي تقوم بها أوروبا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام ذات طبيعة سياسية. نعم الإجراءات تسمى اقتصادية لكنها تحتوي على دوافع سياسية، وهدف الغرب هو الضغط على السياسة الروسية لتحقيق تنازلات تخدم المصالح الغربية فقط، وهذه حقيقة معروفة جيدا. نفس الشيء حدث مع سوريا".وأشار الجعفري إلى أنه "في سوريا ربما ندرك أكثر من غيرنا هذه القصة، الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرض على روسيا".وختم الجعفري: "بالنسبة لنا في سوريا، مشاركتنا في المنتدى هي شكل تعاوني وتضامني مع روسيا أكثر من غيرنا، باعتبار أننا نعاني من نفس الظاهرة ونحن حلفاء في أكثر من ملف".
https://sputnikarabic.ae/20230518/مستشارة-الرئاسة-اليمنية-منتدى-قازان-يمثل-ظاهرة-سياسية-تضامنية-لها-أبعاد-اقتصادية--1077181354.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
الجعفري: منتدى قازان فرصة كبيرة لمقاومة السياسة الغربية
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حصري
أكد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان"، أن المنتدى فرصة كبيرة للتوحيد ومقاومة السياسة الغربية.
وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك": "منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي، حيث يمكن للأطراف تعزيز التعاون على أساس الأهداف والمصالح المشتركة".
وأضاف الجعفري: "بالنسبة للعقوبات ضد روسيا، فسيكون من الخطأ تسمية مثل هذه الإجراءات بأنها عقوبات، لأنها من وجهة نظر القانون الدولي إجراءات اقتصادية قاسية أحادية الجانب. لذلك يفضل العديد من الدبلوماسيين عدم استخدام مفهوم "العقوبات"، لأن هذه الإجراءات غير شرعية".
وتابع الجعفري: "كل هذه الأعمال التي تقوم بها أوروبا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام ذات طبيعة سياسية. نعم الإجراءات تسمى اقتصادية لكنها تحتوي على دوافع سياسية، وهدف الغرب هو الضغط على السياسة الروسية لتحقيق تنازلات تخدم المصالح الغربية فقط، وهذه حقيقة معروفة جيدا. نفس الشيء حدث مع سوريا".
وأشار الجعفري إلى أنه "في سوريا ربما ندرك أكثر من غيرنا هذه القصة، الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرض على روسيا".
وأكد الجعفري أن هذا المنتدى يعد فرصة عظيمة للتوحيد ومعارضة السياسة الغربية، فضلاً عن توفير شكل جديد للتفاعل حيث لا يوجد مكان لمثل هذه العقوبات، وبعد كل شيء، تعاني العديد من الدول المشاركة في المنتدى من إجراءات أحادية الجانب من قبل الغرب".
وختم الجعفري: "بالنسبة لنا في سوريا، مشاركتنا في المنتدى هي شكل تعاوني وتضامني مع روسيا أكثر من غيرنا، باعتبار أننا نعاني من نفس الظاهرة ونحن حلفاء في أكثر من ملف".