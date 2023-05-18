https://sputnikarabic.ae/20230518/الحكومة-المغربية-تفتح-اعتمادات-إضافية-بـ-10-مليارات-درهم-لمواجهة-التضخم-وملفات-أخرى-1077189671.html
الحكومة المغربية تفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وملفات أخرى
الحكومة المغربية تفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وملفات أخرى
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة المغربية اعتمدت مرسوما لفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم في البلاد. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T16:08+0000
2023-05-18T16:08+0000
2023-05-18T16:08+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0b/1050111055_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_568c687445e080f05688a17f3e0e43e6.jpg
ووفقا لموقع هسبريس فإن حكومة عزيز اخنوش، أصدرت مرسوما بفتح اعتمادات إضافية "لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة بموجب مرسوم، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية".وأكد الموقع المغربي أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقد اليوم الخميس، لقاءين مع لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين للاخبار بمضامين المرسوم الحكومي.وقال مرسوم الحكومة المغربية إن "فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية".وحول توزيع المليارات التي أقرها المرسوم فقد تم تخصيص "4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، و"1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027".أيضا لفت المرسوم إلى أن هناك "1.2 مليار درهم تم تخصيصها لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".طالع أيضا: ما تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني المغربي
https://sputnikarabic.ae/20230321/المغرب-البنك-المركزي-يقرر-رفع-سعر-الفائدة-إلى-3-لكبح-التضخم-1075007978.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0b/1050111055_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_cdc700e9255ddf2231bc3bcd8da7e381.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الحكومة المغربية تفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وملفات أخرى
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة المغربية اعتمدت مرسوما لفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم في البلاد.
ووفقا لموقع
هسبريس فإن حكومة عزيز اخنوش، أصدرت مرسوما بفتح اعتمادات إضافية "لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة بموجب مرسوم، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية".
وأكد الموقع المغربي أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
، عقد اليوم الخميس، لقاءين مع لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين للاخبار بمضامين المرسوم الحكومي.
وقال مرسوم الحكومة المغربية إن "فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية".
وحسب المرسوم، فإن الاعتمادات تتجه كذلك لـ "تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وحول توزيع المليارات التي أقرها المرسوم فقد تم تخصيص "4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، و"1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027".
أيضا لفت المرسوم إلى أن هناك "1.2 مليار درهم تم تخصيصها لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم
على القدرة الشرائية للمواطنين".