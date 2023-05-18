https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الليبية-لـسبوتنيك-من-المرتقب-وصول-السفير-السعودي-وطاقم-السفارة-إلى-طرابلس-لمباشرة-عملهم-1077172071.html

الخارجية الليبية لـ"سبوتنيك": من المرتقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم

الخارجية الليبية لـ"سبوتنيك": من المرتقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم

صرح بدر خير الدين محمد شنيبة، مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، بأنه من المرتقب قدوم السفير السعودي لدى ليبيا... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T10:16+0000

2023-05-18T10:16+0000

2023-05-18T10:16+0000

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وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيارة الوفد السعودي في 14 مايو/ أيار، بخصوص السفارة السعودية في ليبيا، برئاسة سعادة السيد عبد الله السدلان الشمري، رافقه وفد من كبار المسؤولين في ليبيا بغرض وضع الترتيبات النهائية وتقييم مبنى السفارة لإعادة فتحها ومباشرة أعمالها من جديد.وتابع شنيبة: "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أبواب سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في ليبيا، بعد عودة الاستقرار إلى البلاد".وبحسب المسؤول الليبي، فإن الخطوة "تساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين الشقيقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية".وأكد المسؤول الليبي أن هذه الزيارة يعقبها قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة".وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق: "استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم، في مطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية برئاسة عبد الله بن فهد الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس".

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