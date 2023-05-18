https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الليبية-لـسبوتنيك-من-المرتقب-وصول-السفير-السعودي-وطاقم-السفارة-إلى-طرابلس-لمباشرة-عملهم-1077172071.html
الخارجية الليبية لـ"سبوتنيك": من المرتقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم
الخارجية الليبية لـ"سبوتنيك": من المرتقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم
صرح بدر خير الدين محمد شنيبة، مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، بأنه من المرتقب قدوم السفير السعودي لدى ليبيا... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T10:16+0000
2023-05-18T10:16+0000
2023-05-18T10:16+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
القنصلية السعودية في إسطنبول
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيارة الوفد السعودي في 14 مايو/ أيار، بخصوص السفارة السعودية في ليبيا، برئاسة سعادة السيد عبد الله السدلان الشمري، رافقه وفد من كبار المسؤولين في ليبيا بغرض وضع الترتيبات النهائية وتقييم مبنى السفارة لإعادة فتحها ومباشرة أعمالها من جديد.وتابع شنيبة: "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أبواب سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في ليبيا، بعد عودة الاستقرار إلى البلاد".وبحسب المسؤول الليبي، فإن الخطوة "تساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين الشقيقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية".وأكد المسؤول الليبي أن هذه الزيارة يعقبها قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة".وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق: "استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم، في مطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية برئاسة عبد الله بن فهد الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس".
https://sputnikarabic.ae/20230122/باشاغا-يشيد-بمصر-والإمارات-والسعودية-ويدعو-العرب-إلى-دعم-وحدة-ليبيا-والمصالحة-بين-الليبيين-1072582323.html
https://sputnikarabic.ae/20230113/مصر-والسعودية-ترفضان-أي-تهديد-عسكري-لسوريا-وتطالبان-بخروج-كل-المرتزقة-من-ليبيا-1072224210.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, القنصلية السعودية في إسطنبول, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, القنصلية السعودية في إسطنبول, الأخبار
الخارجية الليبية لـ"سبوتنيك": من المرتقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم
تابعنا عبر
حصري
صرح بدر خير الدين محمد شنيبة، مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، بأنه من المرتقب قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة.
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيارة الوفد السعودي في 14 مايو
/ أيار، بخصوص السفارة السعودية في ليبيا، برئاسة سعادة السيد عبد الله السدلان الشمري، رافقه وفد من كبار المسؤولين في ليبيا بغرض وضع الترتيبات النهائية وتقييم مبنى السفارة لإعادة فتحها ومباشرة أعمالها من جديد.
وتابع شنيبة: "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أبواب سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في ليبيا، بعد عودة الاستقرار إلى البلاد".
وبحسب المسؤول الليبي، فإن الخطوة "تساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين الشقيقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية".
وأكد المسؤول الليبي أن هذه الزيارة يعقبها قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية
، في وقت سابق: "استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم، في مطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية برئاسة عبد الله بن فهد الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس".