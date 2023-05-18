https://sputnikarabic.ae/20230518/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-سو-24-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1077180591.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة "سو 24" أوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:59+0000
2023-05-18T11:59+0000
2023-05-18T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية بأن "مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو24 " بالقرب من بلدة سلافيانسك في دونيتسك".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للطيران الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:59 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة "سو 24" أوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية بأن "مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو24 " بالقرب من بلدة سلافيانسك في دونيتسك".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للطيران الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".