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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-سو-24-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1077180591.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة "سو 24" أوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:59+0000
2023-05-18T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية بأن "مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو24 " بالقرب من بلدة سلافيانسك في دونيتسك".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للطيران الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:59 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 18.05.2023)
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة "سو 24" أوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية بأن "مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو24 " بالقرب من بلدة سلافيانسك في دونيتسك".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للطيران الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
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