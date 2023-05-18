https://sputnikarabic.ae/20230518/السفارة-الروسية-تتهم-واشنطن-بتجاهل-الإرهاب-الأوكراني-1077154525.html
السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني
السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني
أعربت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، عن استيائها من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول "عدم علمها" بتصريحات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشأن... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T00:20+0000
2023-05-18T00:20+0000
2023-05-18T00:22+0000
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وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تفضل "عدم ملاحظة" أن كييف، التي تحصل على دعم شامل من الولايات المتحدة، لم تعد تخفي أعمالها الإرهابية.واستنكرت السفارة التصرف النمطي للولايات المتحدة في مساءلة روسيا ومنحها صفة "بلد راعٍ للإرهاب" رغم دورها الرئيسي في مكافحة النازية في أشكالها الأكثر تطرفًا. ووصفت التصرف بأنه غاية في النفاق.والثلاثاء الماضي، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية صلاحية تحديد الدول "راعية للإرهاب"، ولكن الكونغرس الأمريكي سابقًا أقر قرارًا يطالب باتخاذ هذا القرار بشأن روسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2022.وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن تنفيذ مبادرة واشنطن لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على ذلك.وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/بلينكن-الولايات-المتحدة-تعمل-على-إيجاد-بديل-لتصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-1070844504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني
00:20 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
أعربت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، عن استيائها من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول "عدم علمها" بتصريحات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشأن تورط النظام الأوكراني في قتل ومحاولة اغتيال صحفيين روس.
وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تفضل "عدم ملاحظة" أن كييف، التي تحصل على دعم شامل من الولايات المتحدة، لم تعد تخفي أعمالها الإرهابية.
واستنكرت السفارة التصرف النمطي للولايات المتحدة في مساءلة روسيا ومنحها صفة "بلد راعٍ للإرهاب" رغم دورها الرئيسي في مكافحة النازية في أشكالها الأكثر تطرفًا. ووصفت التصرف بأنه غاية في النفاق.
والثلاثاء الماضي، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب
خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.
وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية صلاحية تحديد الدول "راعية للإرهاب"، ولكن الكونغرس الأمريكي سابقًا أقر قرارًا يطالب باتخاذ هذا القرار بشأن روسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2022.
وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن تنفيذ مبادرة واشنطن لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على ذلك.
وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية
، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.