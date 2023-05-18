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صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/السفارة-الروسية-تتهم-واشنطن-بتجاهل-الإرهاب-الأوكراني-1077154525.html
السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني
السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني
أعربت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، عن استيائها من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول "عدم علمها" بتصريحات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشأن... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T00:20+0000
2023-05-18T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تفضل "عدم ملاحظة" أن كييف، التي تحصل على دعم شامل من الولايات المتحدة، لم تعد تخفي أعمالها الإرهابية.واستنكرت السفارة التصرف النمطي للولايات المتحدة في مساءلة روسيا ومنحها صفة "بلد راعٍ للإرهاب" رغم دورها الرئيسي في مكافحة النازية في أشكالها الأكثر تطرفًا. ووصفت التصرف بأنه غاية في النفاق.والثلاثاء الماضي، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية صلاحية تحديد الدول "راعية للإرهاب"، ولكن الكونغرس الأمريكي سابقًا أقر قرارًا يطالب باتخاذ هذا القرار بشأن روسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2022.وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن تنفيذ مبادرة واشنطن لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على ذلك.وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/بلينكن-الولايات-المتحدة-تعمل-على-إيجاد-بديل-لتصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-1070844504.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفارة الروسية تتهم واشنطن بتجاهل الإرهاب الأوكراني

00:20 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 18.05.2023)
© Photo / Kent Wangالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Photo / Kent Wang
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أعربت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، عن استيائها من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول "عدم علمها" بتصريحات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشأن تورط النظام الأوكراني في قتل ومحاولة اغتيال صحفيين روس.
وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن الولايات المتحدة تفضل "عدم ملاحظة" أن كييف، التي تحصل على دعم شامل من الولايات المتحدة، لم تعد تخفي أعمالها الإرهابية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد بديل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
4 ديسمبر 2022, 20:00 GMT
واستنكرت السفارة التصرف النمطي للولايات المتحدة في مساءلة روسيا ومنحها صفة "بلد راعٍ للإرهاب" رغم دورها الرئيسي في مكافحة النازية في أشكالها الأكثر تطرفًا. ووصفت التصرف بأنه غاية في النفاق.
والثلاثاء الماضي، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.
وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية صلاحية تحديد الدول "راعية للإرهاب"، ولكن الكونغرس الأمريكي سابقًا أقر قرارًا يطالب باتخاذ هذا القرار بشأن روسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2022.
وكانت موسكو قد حذرت سابقًا من أن تنفيذ مبادرة واشنطن لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على ذلك.
وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
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