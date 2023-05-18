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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/الصين-لا-دواء-سحري-لحل-الأزمة-الأوكرانية--1077156123.html
الصين: لا دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية
الصين: لا دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية
أكد لي هوي، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، على عدم وجود دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على بناء الثقة المتبادلة وتهيئة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T04:47+0000
2023-05-18T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية تصريح لي هوي خلال محادثاته مع الجانب الأوكراني بأنه لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يجب على جميع الأطراف أن تعزز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات السلام.وأفادت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس بأن لي قام بزيارة إلى أوكرانيا في الفترة من 16 إلى 17 مايو/آيار، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، وأندريه ييرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة البنية التحتية.وخلال الزيارة، تم تبادل وجهات النظر حول التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين الصين وأوكرانيا، بحسب الخارجية الصينية.ونقلت البيانات المتوفرة على موقع وزارة الخارجية الصينية عن لي قوله: "لا يوجد حلاً سحريا للأزمة الأوكرانية؛ يجب على جميع الأطراف بناء الثقة المتبادلة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات السلام".وذكر الدبلوماسي الصيني للجانب الأوكراني موقف بكين بشأن الحل السياسي للنزاع، حسبما جاء في البيان. وأشار لي إلى استعداد الصين لمساعدة المجتمع الدولي في حل النزاع، استنادًا إلى الموقف الذي ورد في وثيقة الصين المكونة من 12 نقطة، ولبذل جهودها الخاصة لوقف العدوانية واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.وأضاف لي: يشار إلى أنه في 24 فبراير/شباط 2023، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أصدرت بكين وثيقة مكونة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا"، داعية إلى احترام سيادة جميع الدول، ووقف العدوانية واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا.
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الصين: لا دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية

04:47 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكد لي هوي، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، على عدم وجود دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على بناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف للمفاوضات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية تصريح لي هوي خلال محادثاته مع الجانب الأوكراني بأنه لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يجب على جميع الأطراف أن تعزز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات السلام.
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وأفادت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس بأن لي قام بزيارة إلى أوكرانيا في الفترة من 16 إلى 17 مايو/آيار، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، وأندريه ييرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة البنية التحتية.
وخلال الزيارة، تم تبادل وجهات النظر حول التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين الصين وأوكرانيا، بحسب الخارجية الصينية.
ونقلت البيانات المتوفرة على موقع وزارة الخارجية الصينية عن لي قوله: "لا يوجد حلاً سحريا للأزمة الأوكرانية؛ يجب على جميع الأطراف بناء الثقة المتبادلة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات السلام".
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وذكر الدبلوماسي الصيني للجانب الأوكراني موقف بكين بشأن الحل السياسي للنزاع، حسبما جاء في البيان. وأشار لي إلى استعداد الصين لمساعدة المجتمع الدولي في حل النزاع، استنادًا إلى الموقف الذي ورد في وثيقة الصين المكونة من 12 نقطة، ولبذل جهودها الخاصة لوقف العدوانية واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.
وأضاف لي:
"تلعب الصين، بطريقتها الخاصة، دورًا بناءً في تخفيف الوضع الإنساني في أوكرانيا، وستستمر في مساعدة أوكرانيا قدر الإمكان".
يشار إلى أنه في 24 فبراير/شباط 2023، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أصدرت بكين وثيقة مكونة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا"، داعية إلى احترام سيادة جميع الدول، ووقف العدوانية واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا.
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