https://sputnikarabic.ae/20230518/الصين-لا-دواء-سحري-لحل-الأزمة-الأوكرانية--1077156123.html

الصين: لا دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية

الصين: لا دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية

أكد لي هوي، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، على عدم وجود دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على بناء الثقة المتبادلة وتهيئة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T04:47+0000

2023-05-18T04:47+0000

2023-05-18T04:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية تصريح لي هوي خلال محادثاته مع الجانب الأوكراني بأنه لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يجب على جميع الأطراف أن تعزز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات السلام.وأفادت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس بأن لي قام بزيارة إلى أوكرانيا في الفترة من 16 إلى 17 مايو/آيار، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، وأندريه ييرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة البنية التحتية.وخلال الزيارة، تم تبادل وجهات النظر حول التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين الصين وأوكرانيا، بحسب الخارجية الصينية.ونقلت البيانات المتوفرة على موقع وزارة الخارجية الصينية عن لي قوله: "لا يوجد حلاً سحريا للأزمة الأوكرانية؛ يجب على جميع الأطراف بناء الثقة المتبادلة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات السلام".وذكر الدبلوماسي الصيني للجانب الأوكراني موقف بكين بشأن الحل السياسي للنزاع، حسبما جاء في البيان. وأشار لي إلى استعداد الصين لمساعدة المجتمع الدولي في حل النزاع، استنادًا إلى الموقف الذي ورد في وثيقة الصين المكونة من 12 نقطة، ولبذل جهودها الخاصة لوقف العدوانية واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.وأضاف لي: يشار إلى أنه في 24 فبراير/شباط 2023، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أصدرت بكين وثيقة مكونة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا"، داعية إلى احترام سيادة جميع الدول، ووقف العدوانية واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20230517/المبعوث-الصيني-لشؤون-أوراسيا-يعتزم-زيارة-بروكسل-قبل-توجهه-إلى-موسكو-1077154072.html

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