https://sputnikarabic.ae/20230518/العالمية-للأرصاد-2023-بداية-السنوات-الخمس-الأكثر-سخونة-في-تاريخ-الأرض-1077190406.html

"العالمية للأرصاد": 2023 بداية السنوات الخمس الأكثر سخونة في تاريخ الأرض

"العالمية للأرصاد": 2023 بداية السنوات الخمس الأكثر سخونة في تاريخ الأرض

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من احتمالية أن تشهد الفترة بين 2023 و2027 ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T16:57+0000

2023-05-18T16:57+0000

2023-05-18T16:57+0000

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ورجحت المنظمة أن تتجاوز درجات الحرارة عتبة الـ 1,5 درجة مئوية المسجلة ما قبل الثورة الصناعية بشكل مؤقت وبتواتر أكبر.وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطور ظاهرة "إل نينيو" المناخية الطبيعية التي تتزامن بشكل عام مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الجفاف في بعض أنحاء العالم وأمطار غزيرة في مناطق أخرى.وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن الفترة الممتدة بين 2023 و2027 ستصبح بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة على الإطلاق على كوكب الأرض، بحسب "فرانس برس".وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية المسببة لارتفاع درجات الحرارة.وفي هذا الإطار أشارت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إلى أن هناك احتمال بنسبة 98 في المائة أن تصبح إحدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل، "بل وفترة الخمس سنوات بأكملها، الأكثر دفئا على الإطلاق".ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العالمية ستتخطى قريبا اتفاق باريس الأكثر طموحا حول المناخ.يذكر أن اتفاقية باريس بشأن المناخ الموقعة في عام 2015 تنص على ضرورة عمل الدول الموقعة على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين كحد أقصى، وذلك بالمقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وبـ1,5 درجة مئوية إذا أمكن.

https://sputnikarabic.ae/20230507/فيتنام-تسجل-أعلى-مستوى-في-درجات-الحرارة-منذ-4-سنوات-1076742942.html

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