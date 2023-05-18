https://sputnikarabic.ae/20230518/العراق-أسهمنا-بشكل-فاعل-في-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1077189285.html
العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية
العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T16:00+0000
2023-05-18T16:00+0000
2023-05-18T16:00+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية أن بلاده كانت متمسكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممارسة دورها المهم في العمل العربي المشترك منذ تجميد مقعدها فيها.واعتبر الوزير أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-التركي-قررنا-تشكيل-لجنة-ووضع-خارطة-طريق-لتطبيع-العلاقات-مع-سوريا-1077164588.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن وزير الخارجية أن بلاده كانت متمسكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممارسة دورها المهم في العمل العربي المشترك منذ تجميد مقعدها فيها.
واعتبر الوزير أن عودة سوريا
إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.
وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.