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العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية
العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T16:00+0000
2023-05-18T16:00+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية أن بلاده كانت متمسكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممارسة دورها المهم في العمل العربي المشترك منذ تجميد مقعدها فيها.واعتبر الوزير أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي

العراق: أسهمنا بشكل فاعل في عودة سوريا للجامعة العربية

16:00 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية أن بلاده كانت متمسكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممارسة دورها المهم في العمل العربي المشترك منذ تجميد مقعدها فيها.
اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
وزير الخارجية التركي: قررنا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع سوريا
08:40 GMT
واعتبر الوزير أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.
وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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