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https://sputnikarabic.ae/20230518/العراق-افتتاح-أول-مصنع-يعمل-بالروبوتات-1077182191.html
العراق… افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات
العراق… افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات
شهد العراق افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات لإنتاج مواد متعلقة بصناعة البناء، تشمل سوائل عالية الآداء ومواد لاصقة. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:50+0000
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وتم إنشاء المصنع في محافظة البصرة، جنوبي العراق، حسبما ذكر موقع "بغداد 24"، الذي أوضح أن تكلفة المصنع تقدر بـ 12 مليون دولار، ويمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالعراق.وقالت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة العراقية إن استخدام الروبوتات في المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة لزيادة المنافسة.وقال رئيس هيئة استثمار البصرة عبد الحسين سلمان إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 400 ألف طن من المواد اللاصقة سنويا.وتابع: "المواد التي يتم إنتاجها تتوافق مع المعايير العالمية"، مشيرا إلى أن المصنع الذي يعمل بالروبوتات سينتج 16 نوعا من منتجات البناء في البداية قبل أن يتم رفع طاقته الإنتاجية إلى 30 نوعا خلال 8 أشهر.ولفت الموقع إلى قول أحد المسؤولين بالمصنع إن استخدام التقنيات الحديثة يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادتها بما يلبي احتياجات السوق المحلية في مجال البناء.
https://sputnikarabic.ae/20230512/روبورت-يرصد-وحشا-داخل-أنبوب-صرف-مياه-الأمطار-فيديو-1076950231.html
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منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

العراق… افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات

12:50 GMT 18.05.2023
© AFP 2023مصنع يعمل بالروبوتات
مصنع يعمل بالروبوتات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
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شهد العراق افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات لإنتاج مواد متعلقة بصناعة البناء، تشمل سوائل عالية الآداء ومواد لاصقة.
وتم إنشاء المصنع في محافظة البصرة، جنوبي العراق، حسبما ذكر موقع "بغداد 24"، الذي أوضح أن تكلفة المصنع تقدر بـ 12 مليون دولار، ويمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالعراق.
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وقالت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة العراقية إن استخدام الروبوتات في المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة لزيادة المنافسة.
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة عبد الحسين سلمان إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 400 ألف طن من المواد اللاصقة سنويا.
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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وتابع: "المواد التي يتم إنتاجها تتوافق مع المعايير العالمية"، مشيرا إلى أن المصنع الذي يعمل بالروبوتات سينتج 16 نوعا من منتجات البناء في البداية قبل أن يتم رفع طاقته الإنتاجية إلى 30 نوعا خلال 8 أشهر.
ولفت الموقع إلى قول أحد المسؤولين بالمصنع إن استخدام التقنيات الحديثة يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادتها بما يلبي احتياجات السوق المحلية في مجال البناء.
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