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https://sputnikarabic.ae/20230518/الفيفا-يكشف-عن-شعار-كأس-العالم-2026-فيديو-وصورة-1077158178.html
"الفيفا" يكشف عن شعار كأس العالم 2026... فيديو وصورة
"الفيفا" يكشف عن شعار كأس العالم 2026... فيديو وصورة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن شعار بطولة كأس العالم المقبلة عام 2026 المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T07:13+0000
2023-05-18T07:13+0000
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وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 الشعار الرسمي للبطولة خلال احتفالية أقيمت اليوم الخميس في مرصد غريفيث بلوس أنجلوس بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.شارك في الحفل أيقونة المنتحب البرازيلي رونالدو وحارس مرمى المكسيك السابق خورخي كامبوس وكذلك حارس المرمى الكندي السابق كريج فورست، ولاعبة المنتخب الأمريكي كارلي لويد.يشار إلى أنه لأول مرة يتضمن شعار البطولة صورة حقيقية لكأس العالم، ومن المقرر أن يعرض لاحقا 16 شعارا للمدن المستضيفة للبطولة الأضخم في عالم المستديرة الساحرة.وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في مارس/ آذار الماضي، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة. وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي أن 48 فريقا سيشاركون في الجزء الأخير من مونديال 2026، وليس 32، كما كان عليه الحال خلال البطولة السابقة في مونديال قطر.وسبق للاتحاد أن وافق في عام 2017 على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركا إلى 16 مجموعة من ثلاثة فرق لكل منها؛ لكن مجلس إدارة المنظمة قرر تقليص عدد المجموعات.
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رياضة, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار كندا
رياضة, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار كندا

"الفيفا" يكشف عن شعار كأس العالم 2026... فيديو وصورة

07:13 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن شعار بطولة كأس العالم المقبلة عام 2026 المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 الشعار الرسمي للبطولة خلال احتفالية أقيمت اليوم الخميس في مرصد غريفيث بلوس أنجلوس بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.
شارك في الحفل أيقونة المنتحب البرازيلي رونالدو وحارس مرمى المكسيك السابق خورخي كامبوس وكذلك حارس المرمى الكندي السابق كريج فورست، ولاعبة المنتخب الأمريكي كارلي لويد.
يشار إلى أنه لأول مرة يتضمن شعار البطولة صورة حقيقية لكأس العالم، ومن المقرر أن يعرض لاحقا 16 شعارا للمدن المستضيفة للبطولة الأضخم في عالم المستديرة الساحرة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في مارس/ آذار الماضي، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.
وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي أن 48 فريقا سيشاركون في الجزء الأخير من مونديال 2026، وليس 32، كما كان عليه الحال خلال البطولة السابقة في مونديال قطر.
وسبق للاتحاد أن وافق في عام 2017 على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركا إلى 16 مجموعة من ثلاثة فرق لكل منها؛ لكن مجلس إدارة المنظمة قرر تقليص عدد المجموعات.
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