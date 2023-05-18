https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكرانيا-بالقرب-من-خيرسون-1077165280.html
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الخميس، مدفع "هاوتزر" أوكرانيا من طراز "ميستا-بي" بالقرب من مدينة خيرسون. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:47+0000
2023-05-18T08:47+0000
2023-05-18T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن " قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلا، مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي" في منطقة بوناتوفكا، وتم تحييد 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 3".وأفاد المصدر: "بالقرب من نيكولاييفكا، دمر جنود المدفعية الروسية، مدفع هاون عيار 120 ملم أوكرانيا مع الذخيرة والطاقم في منطقة بوناتوفكا. وتم القضاء على 6 جنود أوكرانين وإصابة 2".تشن القوات الأوكرانية يوميا ضربات مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق نحو مائة قذيفة يوميا. الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا والقرى المحيطة بها.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1077155560.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الخميس، مدفع "هاوتزر" أوكرانيا من طراز "ميستا-بي" بالقرب من مدينة خيرسون.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن " قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلا، مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي" في منطقة بوناتوفكا، وتم تحييد 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 3".
وأفاد المصدر: "بالقرب من نيكولاييفكا، دمر جنود المدفعية الروسية، مدفع هاون عيار 120 ملم أوكرانيا مع الذخيرة والطاقم في منطقة بوناتوفكا. وتم القضاء على 6 جنود أوكرانين وإصابة 2".
تشن القوات الأوكرانية يوميا ضربات مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق نحو مائة قذيفة يوميا. الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا والقرى المحيطة بها.
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.