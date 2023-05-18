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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكرانيا-بالقرب-من-خيرسون-1077165280.html
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الخميس، مدفع "هاوتزر" أوكرانيا من طراز "ميستا-بي" بالقرب من مدينة خيرسون. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T08:47+0000
2023-05-18T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن " قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلا، مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي" في منطقة بوناتوفكا، وتم تحييد 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 3".وأفاد المصدر: "بالقرب من نيكولاييفكا، دمر جنود المدفعية الروسية، مدفع هاون عيار 120 ملم أوكرانيا مع الذخيرة والطاقم في منطقة بوناتوفكا. وتم القضاء على 6 جنود أوكرانين وإصابة 2".تشن القوات الأوكرانية يوميا ضربات مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق نحو مائة قذيفة يوميا. الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا والقرى المحيطة بها.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1077155560.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفع "هاوتزر" أوكرانيا بالقرب من خيرسون

08:47 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الخميس، مدفع "هاوتزر" أوكرانيا من طراز "ميستا-بي" بالقرب من مدينة خيرسون.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن " قوات المدفعية الروسية دمرت، ليلا، مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي" في منطقة بوناتوفكا، وتم تحييد 4 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة 3".
وأفاد المصدر: "بالقرب من نيكولاييفكا، دمر جنود المدفعية الروسية، مدفع هاون عيار 120 ملم أوكرانيا مع الذخيرة والطاقم في منطقة بوناتوفكا. وتم القضاء على 6 جنود أوكرانين وإصابة 2".
تشن القوات الأوكرانية يوميا ضربات مدفعية على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق نحو مائة قذيفة يوميا. الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا والقرى المحيطة بها.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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02:24 GMT
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
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