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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-1077182111.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات للذخيرة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:33+0000
2023-05-18T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية : "نفذت القوات المسلحة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية ضربات بأسلحة طويلة المدى بحرية وجوية عالية الدقة على مستودعات للذخيرة الأوكرانية ومعدات أجنبية بصواريخ "كروز".وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تدميرمخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم إحباط محاولة تقدم الاحتياطيات إلى مناطق العمليات القتالية".وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة عسكرية أوكرانية و234 طائرة هليكوبتر و4208 طائرات دون طيار، و423 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و9218 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4843 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون بالإضافة إلى 10284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230518/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-سو-24-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1077180591.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة

12:33 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 18.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات للذخيرة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية : "نفذت القوات المسلحة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية ضربات بأسلحة طويلة المدى بحرية وجوية عالية الدقة على مستودعات للذخيرة الأوكرانية ومعدات أجنبية بصواريخ "كروز".
وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تدميرمخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم إحباط محاولة تقدم الاحتياطيات إلى مناطق العمليات القتالية".
وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة عسكرية أوكرانية و234 طائرة هليكوبتر و4208 طائرات دون طيار، و423 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و9218 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4843 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون بالإضافة إلى 10284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" و11 مسيرة أوكرانية على محاور عدة
11:59 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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