https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-1077182111.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات للذخيرة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:33+0000
2023-05-18T12:33+0000
2023-05-18T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وأضافت الدفاع الروسية : "نفذت القوات المسلحة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية ضربات بأسلحة طويلة المدى بحرية وجوية عالية الدقة على مستودعات للذخيرة الأوكرانية ومعدات أجنبية بصواريخ "كروز".وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تدميرمخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم إحباط محاولة تقدم الاحتياطيات إلى مناطق العمليات القتالية".وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة عسكرية أوكرانية و234 طائرة هليكوبتر و4208 طائرات دون طيار، و423 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و9218 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4843 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون بالإضافة إلى 10284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230518/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-سو-24-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1077180591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة
12:33 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات للذخيرة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية : "نفذت القوات المسلحة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية ضربات بأسلحة طويلة المدى بحرية وجوية عالية الدقة على مستودعات للذخيرة الأوكرانية ومعدات أجنبية بصواريخ "كروز".
وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تدميرمخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم إحباط محاولة تقدم الاحتياطيات إلى مناطق العمليات القتالية".
وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 428 طائرة عسكرية أوكرانية و234 طائرة هليكوبتر و4208 طائرات دون طيار، و423 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و9218 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4843 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون بالإضافة إلى 10284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية،
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).