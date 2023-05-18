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إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/القوات-الروسية-تدمر-3-مسيرات-ومستودع-ذخيرة-للجيش-الأوكراني-بمحور-كوبيانسك-1077155287.html
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات ومستودع ذخيرة للجيش الأوكراني بمحور كوبيانسك
القوات الروسية تدمر 3 مسيرات ومستودع ذخيرة للجيش الأوكراني بمحور كوبيانسك
أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت في محور كوبيانسك من تدمير ثلاث طائرات بدون... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T02:02+0000
2023-05-18T02:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح رئيس المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك" أنه في إطار العمليات القتالية في محور كوبيانسك، تعرضت منطقة التجمعات والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية للهجوم من جانب الطيران التابع للمجموعة.وأضاف زيبينسكي: "تم تدمير طاقم قاذفة الهاون في منطقة قرية سينكوفكا ومستودع الذخيرة في منطقة قريتي بيريستوفوي وكيسلوفكا باستخدام نيران نظام راجمات الصواريخ "غراد" ومدافع "مستا-إس".وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار "فوريا" بواسطة منظومة الصواريخ الجوية المضادة للطائرات تور ومنظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير-إس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-انفجار-في-منطقة-فينيتسيا-وسط-أوكرانيا-1077155142.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر 3 مسيرات ومستودع ذخيرة للجيش الأوكراني بمحور كوبيانسك

02:02 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 02:07 GMT 18.05.2023)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت في محور كوبيانسك من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية من طراز "فوريا"، بالإضافة إلى قاذفة هاون ومستودع للذخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح رئيس المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك" أنه في إطار العمليات القتالية في محور كوبيانسك، تعرضت منطقة التجمعات والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية للهجوم من جانب الطيران التابع للمجموعة.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: انفجار في منطقة فينيتسيا وسط أوكرانيا
01:44 GMT
وأضاف زيبينسكي: "تم تدمير طاقم قاذفة الهاون في منطقة قرية سينكوفكا ومستودع الذخيرة في منطقة قريتي بيريستوفوي وكيسلوفكا باستخدام نيران نظام راجمات الصواريخ "غراد" ومدافع "مستا-إس".
وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار "فوريا" بواسطة منظومة الصواريخ الجوية المضادة للطائرات تور ومنظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير-إس".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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