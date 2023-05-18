https://sputnikarabic.ae/20230518/الكويت-ترسل-طائرة-مساعدات-إغاثية-إلى-السودان-1077186704.html
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إرسال 10 أطنان من المواد الإغاثية إلى السودان، لمواجهة تداعيات القتال المشتعل منذ أكثر من شهر. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T14:36+0000
2023-05-18T14:36+0000
2023-05-18T14:36+0000
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جاء هذا في تصريحات لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد الزيد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.وقال الزيد إن الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان انطلقت، صباح اليوم، من قاعدة عبد الله المبارك الجوية وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.وأوضح أن الجمعية أرسلت في السابق 90 طنا من المواد الطبية والإغاثية إلى السودان، وذلك بالتعاون مع وزارات الخارجية والمال والصحة والقوة الجوية بوزارة الدفاع،تسبب القتال الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى اليوم الخميس، في مقتل 832 مدنيا وإصابة 3 آلاف و329، بحسب نقابة أطباء السودان، وهو ما أدى إلى إطلاق موجة جديدة من النزوح واللجوء.ويوم أمس الأربعاء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية تزيد عن 3 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230506/التعاون-الإسلامي-تحث-على-تقديم-مساعدات-إنسانية-عاجلة-إلى-السودان-1076735561.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الكويت, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الكويت, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
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أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إرسال 10 أطنان من المواد الإغاثية إلى السودان، لمواجهة تداعيات القتال المشتعل منذ أكثر من شهر.
جاء هذا في تصريحات لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد الزيد، بحسب وكالة
الأنباء الكويتية.
وقال الزيد إن الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان انطلقت، صباح اليوم، من قاعدة عبد الله المبارك الجوية وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
وأوضح أن الجمعية أرسلت في السابق 90 طنا من المواد الطبية والإغاثية
إلى السودان، وذلك بالتعاون مع وزارات الخارجية والمال والصحة والقوة الجوية بوزارة الدفاع،
تسبب القتال الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى اليوم الخميس، في مقتل 832 مدنيا وإصابة 3 آلاف و329، بحسب نقابة أطباء السودان، وهو ما أدى إلى إطلاق موجة جديدة من النزوح واللجوء.
ويوم أمس الأربعاء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية تزيد عن 3 مليارات دولار.