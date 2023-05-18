عربي
https://sputnikarabic.ae/20230518/الكويت-ترسل-طائرة-مساعدات-إغاثية-إلى-السودان-1077186704.html
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إرسال 10 أطنان من المواد الإغاثية إلى السودان، لمواجهة تداعيات القتال المشتعل منذ أكثر من شهر. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T14:36+0000
2023-05-18T14:36+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الكويت
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
جاء هذا في تصريحات لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد الزيد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.وقال الزيد إن الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان انطلقت، صباح اليوم، من قاعدة عبد الله المبارك الجوية وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.وأوضح أن الجمعية أرسلت في السابق 90 طنا من المواد الطبية والإغاثية إلى السودان، وذلك بالتعاون مع وزارات الخارجية والمال والصحة والقوة الجوية بوزارة الدفاع،تسبب القتال الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى اليوم الخميس، في مقتل 832 مدنيا وإصابة 3 آلاف و329، بحسب نقابة أطباء السودان، وهو ما أدى إلى إطلاق موجة جديدة من النزوح واللجوء.ويوم أمس الأربعاء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية تزيد عن 3 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230506/التعاون-الإسلامي-تحث-على-تقديم-مساعدات-إنسانية-عاجلة-إلى-السودان-1076735561.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الكويت, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الكويت, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الكويت ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان

14:36 GMT 18.05.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إرسال 10 أطنان من المواد الإغاثية إلى السودان، لمواجهة تداعيات القتال المشتعل منذ أكثر من شهر.
جاء هذا في تصريحات لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد الزيد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
"التعاون الإسلامي" تحث على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان
6 مايو, 17:32 GMT
وقال الزيد إن الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان انطلقت، صباح اليوم، من قاعدة عبد الله المبارك الجوية وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
وأوضح أن الجمعية أرسلت في السابق 90 طنا من المواد الطبية والإغاثية إلى السودان، وذلك بالتعاون مع وزارات الخارجية والمال والصحة والقوة الجوية بوزارة الدفاع،
تسبب القتال الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى اليوم الخميس، في مقتل 832 مدنيا وإصابة 3 آلاف و329، بحسب نقابة أطباء السودان، وهو ما أدى إلى إطلاق موجة جديدة من النزوح واللجوء.
ويوم أمس الأربعاء، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية تزيد عن 3 مليارات دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала