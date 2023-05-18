https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-أمريكا-ترغب-في-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-إيران-بشأن-الاتفاق-النووي-ولكن-طهران-ترفض-1077181011.html
برلماني: أمريكا ترغب في إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي ولكن طهران ترفض
برلماني: أمريكا ترغب في إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي ولكن طهران ترفض
كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، اليوم الخميس، عن "رغبة أمريكا في إجراء حوار مباشر وبشكل فردي مع إيران، بخصوص... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:13+0000
2023-05-18T12:13+0000
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وقال شهريار حيدري، في تصريح لصحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، إن "الولايات المتحدة على عكس الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، تريد الدخول في مفاوضات مع إيران بشكل فردي"، لافتا إلى تغير النهج الأمريكي لتأثره بالتطورات الإقليمية.وأضاف أن "الحوار المباشر هو النهج الجديد للأمريكيين لكن إيران لا تقبل الحوار المباشر معها لأنها ليس لديها حكومة يُوثق بها"، متابعا: "النهج الأمريكي الجديد يتأثر بالتطورات الإقليمية الجارية".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الطاقة-الذرية-الإيرانية-مسؤولية-مفاوضات-الاتفاق-النووي-تقع-على-عاتق-مجموعة-51-1077127153.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
برلماني: أمريكا ترغب في إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي ولكن طهران ترفض
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كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، اليوم الخميس، عن "رغبة أمريكا في إجراء حوار مباشر وبشكل فردي مع إيران، بخصوص الاتفاق النووي، وسط رفض من الجانب الإيراني".
وقال شهريار حيدري، في تصريح لصحيفة
"دنياي اقتصاد" الإيرانية، إن "الولايات المتحدة على عكس الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، تريد الدخول في مفاوضات مع إيران بشكل فردي"، لافتا إلى تغير النهج الأمريكي لتأثره بالتطورات الإقليمية.
وأضاف أن "الحوار المباشر هو النهج الجديد للأمريكيين لكن إيران لا تقبل الحوار المباشر معها لأنها ليس لديها حكومة يُوثق بها"، متابعا: "النهج الأمريكي الجديد يتأثر بالتطورات الإقليمية الجارية".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.