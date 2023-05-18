https://sputnikarabic.ae/20230518/بريطانيا-تسلم-أوكرانيا-مدافع-إي-إس-90-وناقلات-جند-وعربات-مدرعة-1077186083.html
بريطانيا تسلم أوكرانيا مدافع "إي إس 90" وناقلات جند وعربات مدرعة
بريطانيا تسلم أوكرانيا مدافع "إي إس 90" وناقلات جند وعربات مدرعة
أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن بريطانيا سلمت أوكرانيا مدافع ذاتية الدفع من طراز "إي إس 90" التي وعدتها بها سابقا، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T14:15+0000
2023-05-18T14:15+0000
2023-05-18T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بريطانيا
روسيا
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وجاء ذلك بعد رد مكتوب من جيمس هيبي، نُشر، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، ردا على جون هيلي، وزير الدفاع في حكومة الظل في حزب العمال المعارض حول قضية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا حيث طلب النائب تأكيد نقل دبابات "تشالنجر 2" الموعودة، والمدافع "إي إس 90"، وناقلات الجند المدرعة "بولدوغ"، "سبارتان"، "ستورمر"، "إم 113"، بالإضافة إلى العربات المدرعة "وولفهوند"، "ماستيف"، "هاسكي" و "إف في 104".وأضاف أنه تم أيضًا تسليم "المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية" إلى أوكرانيا.في وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن جميع دبابات "تشالنجر 2" الموعودة لكييف، وصلت إلى أوكرانيا.وقالت نائبة وزير الدفاع، أنابيل غولدي، إن البلاد زودت أوكرانيا بأكثر من 300 عربة مدرعة من احتياطياتها ومصادر أخرى.وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وبينما تؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، فإن الدعم العسكري الغربي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/بريطانيا-تبدأ-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-وتدرس-تزويدهم-بطائرات-إف-16-1077046461.html
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بريطانيا تسلم أوكرانيا مدافع "إي إس 90" وناقلات جند وعربات مدرعة
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أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن بريطانيا سلمت أوكرانيا مدافع ذاتية الدفع من طراز "إي إس 90" التي وعدتها بها سابقا، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة.
وجاء ذلك بعد رد مكتوب من جيمس هيبي، نُشر، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، ردا على جون هيلي، وزير الدفاع في حكومة الظل في حزب العمال المعارض حول قضية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا حيث طلب النائب تأكيد نقل دبابات "تشالنجر 2" الموعودة، والمدافع "إي إس 90"، وناقلات الجند المدرعة "بولدوغ"، "سبارتان"، "ستورمر"، "إم 113"، بالإضافة إلى العربات المدرعة "وولفهوند"، "ماستيف"، "هاسكي" و "إف في 104".
ورد نائب وزير الدفاع: "تم تسليم جميع المنصات المدرجة".
وأضاف أنه تم أيضًا تسليم "المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية" إلى أوكرانيا.
في وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن جميع دبابات "تشالنجر 2" الموعودة لكييف، وصلت إلى أوكرانيا.
وقالت نائبة وزير الدفاع، أنابيل غولدي، إن البلاد زودت أوكرانيا بأكثر من 300 عربة مدرعة من احتياطياتها ومصادر أخرى.
وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية
إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وبينما تؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، فإن الدعم العسكري الغربي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.