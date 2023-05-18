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https://sputnikarabic.ae/20230518/بريكس-مقابل-مجموعة-السبع-أين-تتم-صناعة-الفطائر-بتكلفة-أقل؟-1077176511.html
"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟
"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟
في الآونة الأخيرة، ارتفعت تكلفة المعيشة في معظم دول الغرب، والوضع يزداد سوءًا مع استمرار الغرب بقيادة واشنطن في تبني عقوبات ضد روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:08+0000
2023-05-18T11:15+0000
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أخبار الاتحاد الأوروبي
مجموعة السبع الكبار
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ومع ذلك، فقد ارتدّت هذه العقوبات وانتهى بها الأمر إلى إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين في الغرب، وهو الأمر الذي تتردد حكوماته في الغالب في الاعتراف به، ومع ذلك لا يزالون يفكرون في فرض المزيد من القيود "لمعاقبة" موسكو.ولتوضيح ذلك، أعدّ فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا استنادًا إلى مؤشر صنع الفطائر المحلاة، الذي يوضح بالتفصيل مقدار تكلفة اللوازم لتحضيرها في دول مجموعة السبع الكبار مقابل دول مجموعة بريكس.شاهد أيضا - قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
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انفوجرافيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجموعة السبع الكبار, مجموعة بريكس, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجموعة السبع الكبار, مجموعة بريكس, инфографика

"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟

11:08 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.05.2023)
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في الآونة الأخيرة، ارتفعت تكلفة المعيشة في معظم دول الغرب، والوضع يزداد سوءًا مع استمرار الغرب بقيادة واشنطن في تبني عقوبات ضد روسيا.
ومع ذلك، فقد ارتدّت هذه العقوبات وانتهى بها الأمر إلى إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين في الغرب، وهو الأمر الذي تتردد حكوماته في الغالب في الاعتراف به، ومع ذلك لا يزالون يفكرون في فرض المزيد من القيود "لمعاقبة" موسكو.
ولتوضيح ذلك، أعدّ فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا استنادًا إلى مؤشر صنع الفطائر المحلاة، الذي يوضح بالتفصيل مقدار تكلفة اللوازم لتحضيرها في دول مجموعة السبع الكبار مقابل دول مجموعة بريكس.
بريكس مقابل مجموعة السيع: أين تُصنع الفطائر بتكلفة أقل؟ - سبوتنيك عربي
بريكس مقابل مجموعة السيع: أين تُصنع الفطائر بتكلفة أقل؟ - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
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