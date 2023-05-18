https://sputnikarabic.ae/20230518/بريكس-مقابل-مجموعة-السبع-أين-تتم-صناعة-الفطائر-بتكلفة-أقل؟-1077176511.html
"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟
"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟
في الآونة الأخيرة، ارتفعت تكلفة المعيشة في معظم دول الغرب، والوضع يزداد سوءًا مع استمرار الغرب بقيادة واشنطن في تبني عقوبات ضد روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:08+0000
2023-05-18T11:08+0000
2023-05-18T11:15+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار الاتحاد الأوروبي
مجموعة السبع الكبار
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077176988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fdab67c3500d1ca1eadb5596239a66f.png
ومع ذلك، فقد ارتدّت هذه العقوبات وانتهى بها الأمر إلى إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين في الغرب، وهو الأمر الذي تتردد حكوماته في الغالب في الاعتراف به، ومع ذلك لا يزالون يفكرون في فرض المزيد من القيود "لمعاقبة" موسكو.ولتوضيح ذلك، أعدّ فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا استنادًا إلى مؤشر صنع الفطائر المحلاة، الذي يوضح بالتفصيل مقدار تكلفة اللوازم لتحضيرها في دول مجموعة السبع الكبار مقابل دول مجموعة بريكس.شاهد أيضا - قمة "مجموعة السبع": معلومات رئيسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077176988_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7ba6422f66131dee5ec392da431827ec.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجموعة السبع الكبار, مجموعة بريكس, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجموعة السبع الكبار, مجموعة بريكس, инфографика
"بريكس" مقابل "مجموعة السبع": أين تتم صناعة الفطائر بتكلفة أقل؟
11:08 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
في الآونة الأخيرة، ارتفعت تكلفة المعيشة في معظم دول الغرب، والوضع يزداد سوءًا مع استمرار الغرب بقيادة واشنطن في تبني عقوبات ضد روسيا.
ومع ذلك، فقد ارتدّت هذه العقوبات وانتهى بها الأمر إلى إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين في الغرب، وهو الأمر الذي تتردد حكوماته في الغالب في الاعتراف به، ومع ذلك لا يزالون يفكرون في فرض المزيد من القيود "لمعاقبة" موسكو.
ولتوضيح ذلك، أعدّ فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا استنادًا إلى مؤشر صنع الفطائر المحلاة، الذي يوضح بالتفصيل مقدار تكلفة اللوازم لتحضيرها في دول مجموعة السبع الكبار مقابل دول مجموعة بريكس.