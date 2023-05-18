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https://sputnikarabic.ae/20230518/بوتين-روسيا-تمكنت-من-زيادة-صادرات-المنتجات-الزراعية-رغم-عوائق-التجارة-الخارجية-1077174680.html
بوتين: روسيا تمكنت من زيادة صادرات المنتجات الزراعية رغم عوائق التجارة الخارجية
بوتين: روسيا تمكنت من زيادة صادرات المنتجات الزراعية رغم عوائق التجارة الخارجية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع بشأن العمل الزراعي الربيعي، إن روسيا بحاجة إلى مراعاة الوضع في سوق الحبوب العالمية، حيث يوجد عرض... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T10:38+0000
2023-05-18T10:38+0000
روسيا
العالم
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وأضاف بوتين: "روسيا كما كانت من قبل، هي واحدة من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم وقد أثبتت نفسها كشريك موثوق به ويمكن التنبؤ به، ووفقًا لنتيجة العام الزراعي 2022-2023، ستكون صادرات الحبوب نحو 55-60 مليون طن".وقال الرئيس الروسي إنه "من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن يوجد الآن إمدادات عالية إلى حد ما من الحبوب في الأسواق العالمية، مما يفرض ضغوطا مماثلة على الأسعار، ويؤثر على الخطط المستقبلية لمنتجينا الزراعيين. يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل استبعاد انخفاض المساحة المزروعة للحبوب في البلاد في المستقبل".وأفاد بوتين: "على الرغم من الحواجز في التجارة الخارجية، تمكنت روسيا من زيادة صادرات المنتجات الزراعية الصناعية، التي بلغت 41.6 مليار دولار العام الماضي".وأوضح بوتين أن " السلطات ستدعم أيضًا المنتجين المحليين، وتحسن الخدمات اللوجستية والتنظيم التجاري، من خلال تطوير البنية التحتية لتخزين المنتجات وتسويقها".وصرح الرئيس الروسي بأن "روسيا تزود نفسها بجميع المواد الغذائية الأساسية، ويبلغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب 185.4%".
https://sputnikarabic.ae/20230518/لوكاشينكو-الغرب-يحول-بعض-الدول-إلى-ساحة-اختبار-للأسلحة-1077166979.html
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روسيا, العالم

بوتين: روسيا تمكنت من زيادة صادرات المنتجات الزراعية رغم عوائق التجارة الخارجية

10:38 GMT 18.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع بشأن العمل الزراعي الربيعي، إن روسيا بحاجة إلى مراعاة الوضع في سوق الحبوب العالمية، حيث يوجد عرض مرتفع للغاية.
وأضاف بوتين: "روسيا كما كانت من قبل، هي واحدة من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم وقد أثبتت نفسها كشريك موثوق به ويمكن التنبؤ به، ووفقًا لنتيجة العام الزراعي 2022-2023، ستكون صادرات الحبوب نحو 55-60 مليون طن".
وقال الرئيس الروسي إنه "من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن يوجد الآن إمدادات عالية إلى حد ما من الحبوب في الأسواق العالمية، مما يفرض ضغوطا مماثلة على الأسعار، ويؤثر على الخطط المستقبلية لمنتجينا الزراعيين. يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل استبعاد انخفاض المساحة المزروعة للحبوب في البلاد في المستقبل".

وأضاف: "العمل الميداني الربيعي في روسيا يتم بانتظام وفي جميع مناطقنا الزراعية تقريبًا".

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: الغرب يحول بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة
09:13 GMT
وأفاد بوتين: "على الرغم من الحواجز في التجارة الخارجية، تمكنت روسيا من زيادة صادرات المنتجات الزراعية الصناعية، التي بلغت 41.6 مليار دولار العام الماضي".
وأوضح بوتين أن " السلطات ستدعم أيضًا المنتجين المحليين، وتحسن الخدمات اللوجستية والتنظيم التجاري، من خلال تطوير البنية التحتية لتخزين المنتجات وتسويقها".
وصرح الرئيس الروسي بأن "روسيا تزود نفسها بجميع المواد الغذائية الأساسية، ويبلغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب 185.4%".
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