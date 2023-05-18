https://sputnikarabic.ae/20230518/بوريل-علاقة-أوروبا-مع-الصين-أكثر-تعقيدا-منها-مع-روسيا-1077184515.html

بوريل: علاقة أوروبا مع الصين أكثر تعقيدا منها مع روسيا

بوريل: علاقة أوروبا مع الصين أكثر تعقيدا منها مع روسيا

أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بناء العلاقات مع الصين يعد مهمة أكثر صعوبة للاتحاد الأوروبي من بناء العلاقات مع روسيا. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T13:39+0000

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2023-05-18T13:39+0000

روسيا

الصين

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وكتب بوريل في مقال في صحيفة "الباييس": "كيفية التعامل مع الصين- هي قضية سياسية مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهي أكثر تعقيدًا من العلاقات مع روسيا. في الواقع، تختلف الأنظمة السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي اختلافًا عميقًا عن كل من روسيا والصين. على عكس روسيا، تعد الصين لاعبًا منهجيًا حقًا، فإن حصتها في الاقتصاد العالمي تقترب من 20%، وتستمر في النمو، بينما تبلغ حصة روسيا نحو 2%".وأشار بوريل إلى أن طموحات الصين واضحة، وهي بناء نظام عالمي جديد تكون فيه الصين في المركز، لتصبح القوة الرائدة في العالم بحلول منتصف القرن.وشدد بوريل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في سياسته تجاه الصين لثلاثة أسباب على الأقل، التغييرات داخل الصين، حيث تتزايد القومية والأيديولوجية، تكثيف المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وجعل الصين لاعبا رئيسيا في القضايا الإقليمية والعالمية".

https://sputnikarabic.ae/20230512/بوريل-علاقات-الاتحاد-الأوروبي-مع-الصين-غير-متوازنة-1076969920.html

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