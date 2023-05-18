https://sputnikarabic.ae/20230518/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتوفير-منصة-تفاوض-لتسوية-النزاع-في-السودان-1077191750.html
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتوفير منصة تفاوض لتسوية النزاع في السودان
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتوفير منصة تفاوض لتسوية النزاع في السودان
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان، مؤكداً إمكانية توفير منصة للمفاوضات إذا لزم الأمر. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T18:33+0000
2023-05-18T18:33+0000
2023-05-18T18:33+0000
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قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".وأضاف ردًا على سؤال بشأن استعداد روسيا لتوفير منصة للمفاوضات بين طرفي النزاع: "إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون دائمًا".وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه "حتى الآن ليست هناك حاجة لذلك. سنتصرف وفقا للوضع... المسائل الأمنية تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا".يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد قُتل 676 شخصا وأصيب 5576 آخرون في الاشتباكات؛ كما تؤكد التقارير الدولية أن الوضع في البلاد لا يتحسن رغم مفاوضات وفود الأطراف في جدة بالمملكة العربية السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230517/قوات-الدعم-السريع-في-السودان-ترحب-بوساطة-جوبا-لإنهاء-القتال-1077151554.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, العالم, الخارجية الروسية, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, العالم, الخارجية الروسية, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتوفير منصة تفاوض لتسوية النزاع في السودان
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان، مؤكداً إمكانية توفير منصة للمفاوضات إذا لزم الأمر.
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".
وأضاف ردًا على سؤال بشأن استعداد روسيا
لتوفير منصة للمفاوضات بين طرفي النزاع: "إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون دائمًا".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه "حتى الآن ليست هناك حاجة لذلك. سنتصرف وفقا للوضع... المسائل الأمنية تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا".
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان
، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.
وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
، فقد قُتل 676 شخصا وأصيب 5576 آخرون في الاشتباكات؛ كما تؤكد التقارير الدولية أن الوضع في البلاد لا يتحسن رغم مفاوضات وفود الأطراف في جدة بالمملكة العربية السعودية.