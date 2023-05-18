https://sputnikarabic.ae/20230518/تباطؤ-التضخم-في-الكويت-إلى-369-على-أساس-سنوي-1077180820.html
تباطؤ التضخم في الكويت إلى 3.69% على أساس سنوي
تباطؤ التضخم في الكويت إلى 3.69% على أساس سنوي
تباطأت معدلات التضخم في الكويت، اليوم الخميس، إذ سجلت 3.69% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 3.7% في شهر مارس/ آذار 2023. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T12:09+0000
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" العربية بيانات حكومية كويتية تفيد بأن معدل التضخم في الكويت سجل تباطؤا على أساس شهري بمعدل 0.16% مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023.ويأتي ذلك في ظل تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفاعا عند 129.2 بمقدار 0.16%، نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية.وفي وقت سابق، قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس تعمل على تعزيز التعاون بين دوله.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالعاصمة العمانية مسقط، الذي شارك فيه وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأضاف البديوي أن الدول الخليجية حققت إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس وصل لنحو 105 مليارات دولار أمريكي، وفقا لإحصائيات 2021.ولفت إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية، الذين قاموا برحلات بينية بين دولهم ودول أخرى داخل المجلس بلغ نحو 7 ملايين فرد، بينما بلغت التراخيص التي حصلوا عليها للعمل في دول أخرى غير دولهم داخل مجلس التعاون الخليجي نحو ألف رخصة.
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اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
تباطؤ التضخم في الكويت إلى 3.69% على أساس سنوي
12:09 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
تباطأت معدلات التضخم في الكويت، اليوم الخميس، إذ سجلت 3.69% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 3.7% في شهر مارس/ آذار 2023.
ونقلت شبكة
"سي إن بي سي" العربية بيانات حكومية كويتية تفيد بأن معدل التضخم في الكويت سجل تباطؤا على أساس شهري بمعدل 0.16% مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفاعا عند 129.2 بمقدار 0.16%، نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية.
وفي وقت سابق، قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس تعمل على تعزيز التعاون بين دوله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالعاصمة العمانية مسقط، الذي شارك فيه وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء به، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف البديوي أن الدول الخليجية حققت إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي
خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس وصل لنحو 105 مليارات دولار أمريكي، وفقا لإحصائيات 2021.
ولفت إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية، الذين قاموا برحلات بينية بين دولهم ودول أخرى داخل المجلس بلغ نحو 7 ملايين فرد، بينما بلغت التراخيص التي حصلوا عليها للعمل في دول أخرى غير دولهم داخل مجلس التعاون الخليجي
نحو ألف رخصة.