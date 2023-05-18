https://sputnikarabic.ae/20230518/تباطؤ-التضخم-في-الكويت-إلى-369-على-أساس-سنوي-1077180820.html

تباطؤ التضخم في الكويت إلى 3.69% على أساس سنوي

تباطؤ التضخم في الكويت إلى 3.69% على أساس سنوي

تباطأت معدلات التضخم في الكويت، اليوم الخميس، إذ سجلت 3.69% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 3.7% في شهر مارس/ آذار 2023. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T12:09+0000

2023-05-18T12:09+0000

2023-05-18T12:11+0000

اقتصاد

العالم العربي

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" العربية بيانات حكومية كويتية تفيد بأن معدل التضخم في الكويت سجل تباطؤا على أساس شهري بمعدل 0.16% مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023.ويأتي ذلك في ظل تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفاعا عند 129.2 بمقدار 0.16%، نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية.وفي وقت سابق، قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس تعمل على تعزيز التعاون بين دوله.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالعاصمة العمانية مسقط، الذي شارك فيه وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء به، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأضاف البديوي أن الدول الخليجية حققت إنجازات كبيرة في المجال الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس وصل لنحو 105 مليارات دولار أمريكي، وفقا لإحصائيات 2021.ولفت إلى أن عدد مواطني الدول الخليجية، الذين قاموا برحلات بينية بين دولهم ودول أخرى داخل المجلس بلغ نحو 7 ملايين فرد، بينما بلغت التراخيص التي حصلوا عليها للعمل في دول أخرى غير دولهم داخل مجلس التعاون الخليجي نحو ألف رخصة.

https://sputnikarabic.ae/20230516/الكويت-تتسلم-دعوة-رسمية-من-الملك-سلمان-لحضور-القمة-العربية-الـ-32-1077114459.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/بصفة-شريك-حوار-الكويت-تعلن-الانضمام-لمنظمة-شنغهاي-1076726643.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار