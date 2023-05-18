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https://sputnikarabic.ae/20230518/تفاصيل-اقتحام-مئات-المستوطنين-لباحات-المسجد-الأقصى-بقيادة-وزراء-وأعضاء-في-الكنسيت-1077178072.html
تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بقيادة وزراء وأعضاء في الكنسيت
تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بقيادة وزراء وأعضاء في الكنسيت
أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن مئات المستوطنين قاموا صباح اليوم الخميس باقتحام باحات المسجد الأقصى. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:21+0000
2023-05-18T11:21+0000
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ووفق بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 824 مستوطنا، اقتحموا صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، يقودهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء في الكنسيت.وأشارت إلى أن من بين المقتحمين، وزير النقب والجليل في الحكومة، إيتسحاق فاسرلاف من حزب "عوتسما يهوديت"، وزوجة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، "أيالا".وقالت إن عددا من أعضاء الكنيست رددوا ما وصفوه بـ "النشيد الاسرائيلي طهتكفا" بشكل جماعي في باحات الأقصى، وأطلق مستوطنون بالونات بألوان علم الاحتلال فوق المسجد الأقصى المبارك".وأفادت الوكالة الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية "أغلقت في ساعات الصباح، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، ونشرت قواتها في ساحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين له، قبيل ما تسمى مسيرة الأعلام الاستيطانية".يشار إلى أن وحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كان قد أكد أن "المسؤول عن تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات ضد الفلسطينيين في مدينة القدس بـ "العنصرية".وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس الشرقية، التي تشهد استنفارا أمنيا، استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة العبرية عام 1967.طالع أيضا: قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"
https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئاسة-الفلسطينية-إصرار-إسرائيل-على-تنظيم-مسيرة-الأعلام-تقود-إلى-التوتر-وتفجير-الأوضاع-1077137320.html
https://sputnikarabic.ae/20230517/مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-برميل-بارود-يتدحرج-بشوارع-القدس-1077145787.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن

تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بقيادة وزراء وأعضاء في الكنسيت

11:21 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن مئات المستوطنين قاموا صباح اليوم الخميس باقتحام باحات المسجد الأقصى.
ووفق بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 824 مستوطنا، اقتحموا صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، يقودهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء في الكنسيت.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
الرئاسة الفلسطينية: إصرار إسرائيل على تنظيم "مسيرة الأعلام" تقود إلى التوتر وتفجير الأوضاع
أمس, 11:55 GMT
وأشارت إلى أن من بين المقتحمين، وزير النقب والجليل في الحكومة، إيتسحاق فاسرلاف من حزب "عوتسما يهوديت"، وزوجة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، "أيالا".

ولفتت دائرة الأوقاف إلى أن المقتحمين "نفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".

وقالت إن عددا من أعضاء الكنيست رددوا ما وصفوه بـ "النشيد الاسرائيلي طهتكفا" بشكل جماعي في باحات الأقصى، وأطلق مستوطنون بالونات بألوان علم الاحتلال فوق المسجد الأقصى المبارك".
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.. برميل بارود يتدحرج بشوارع القدس
أمس, 15:25 GMT
وأفادت الوكالة الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية "أغلقت في ساعات الصباح، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد تفريغه من المرابطين والمصلين، ونشرت قواتها في ساحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين له، قبيل ما تسمى مسيرة الأعلام الاستيطانية".
ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية "فتحت عند الساعة السابعة صباحا باب المغاربة أمام اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها في القدس ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر".
يشار إلى أن وحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كان قد أكد أن "المسؤول عن تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات ضد الفلسطينيين في مدينة القدس بـ "العنصرية".
وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس الشرقية، التي تشهد استنفارا أمنيا، استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة العبرية عام 1967.
طالع أيضا: قناة إسرائيلية: "الجهاد" تريد استمرار إطلاق النار حتى "مسيرة الأعلام"
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