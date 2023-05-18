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https://sputnikarabic.ae/20230518/تونس-الصحفيون-في-يوم-غضب-احتجاجا-على-المحاكمات-ضدهم-1077175843.html
تونس... الصحفيون في يوم غضب احتجاجا على المحاكمات ضدهم
تونس... الصحفيون في يوم غضب احتجاجا على المحاكمات ضدهم
ينفذ الصحفيون في تونس، اليوم الخميس، يوم غضب بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T10:45+0000
2023-05-18T11:35+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يشارك في فعاليات اليوم عدد من المنظمات والشخصيات الوطنية والحقوقية، رفضًا للمحكمات التي تستهدف بعض الصحفيين في الآونة الأخيرة، ودفاعًا عن الحريات وحقوق الإنسان.من جهته قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، إن آلة المحاكمات شملت الجميع.وأشار ذات المصدر إلى أن 20 صحافيا تمت إحالتهم إلى المحاكمة في قضايا مختلفة إلى غاية اليوم.يشار إلى أن الأوضاع في تونس تشهد عدة أزمات سياسية واقتصادية، وذلك منذ قرارات 25 جويلية (يوليو) الشهيرة للرئيس قيس سعيد، والتي تم على أثرها حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها مجموعة من الخطوات منها الانتخابات التشريعية التي قاطعتها أحزاب وقوى سياسية متعددة.طالع أيضا: نقابة الصحفيين التونسية تنظم يوم غضب "للتصدي لمخططات تصفية الإعلام"
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, фото
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, фото

تونس... الصحفيون في يوم غضب احتجاجا على المحاكمات ضدهم

10:45 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 18.05.2023)
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ينفذ الصحفيون في تونس، اليوم الخميس، يوم غضب بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يشارك في فعاليات اليوم عدد من المنظمات والشخصيات الوطنية والحقوقية، رفضًا للمحكمات التي تستهدف بعض الصحفيين في الآونة الأخيرة، ودفاعًا عن الحريات وحقوق الإنسان.
من جهته قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، إن آلة المحاكمات شملت الجميع.

وأضاف الجلاصي أن الحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي(حكم بـ5 سنوات على خلفية مقال صحفي)، أكد كل ما كنا نحذر منه، معتبرًا أن هناك توجها صريحا من السلطة نحو تكميم الأفواه والتضييق على الحريات

وأشار ذات المصدر إلى أن 20 صحافيا تمت إحالتهم إلى المحاكمة في قضايا مختلفة إلى غاية اليوم.
© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Mariem Gdira

الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها

يشار إلى أن الأوضاع في تونس تشهد عدة أزمات سياسية واقتصادية، وذلك منذ قرارات 25 جويلية (يوليو) الشهيرة للرئيس قيس سعيد، والتي تم على أثرها حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها مجموعة من الخطوات منها الانتخابات التشريعية التي قاطعتها أحزاب وقوى سياسية متعددة.
طالع أيضا: نقابة الصحفيين التونسية تنظم يوم غضب "للتصدي لمخططات تصفية الإعلام"
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