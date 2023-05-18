تونس... الصحفيون في يوم غضب احتجاجا على المحاكمات ضدهم

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يشارك في فعاليات اليوم عدد من المنظمات والشخصيات الوطنية والحقوقية، رفضًا للمحكمات التي تستهدف بعض الصحفيين في الآونة الأخيرة، ودفاعًا عن الحريات وحقوق الإنسان.من جهته قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، إن آلة المحاكمات شملت الجميع.وأشار ذات المصدر إلى أن 20 صحافيا تمت إحالتهم إلى المحاكمة في قضايا مختلفة إلى غاية اليوم.يشار إلى أن الأوضاع في تونس تشهد عدة أزمات سياسية واقتصادية، وذلك منذ قرارات 25 جويلية (يوليو) الشهيرة للرئيس قيس سعيد، والتي تم على أثرها حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها مجموعة من الخطوات منها الانتخابات التشريعية التي قاطعتها أحزاب وقوى سياسية متعددة.طالع أيضا: نقابة الصحفيين التونسية تنظم يوم غضب "للتصدي لمخططات تصفية الإعلام"
الصحفيون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية ضد المحاكمات التي يتعرضون لها
يشار إلى أن الأوضاع في تونس تشهد عدة أزمات سياسية واقتصادية، وذلك منذ قرارات 25 جويلية (يوليو) الشهيرة للرئيس قيس سعيد، والتي تم على أثرها حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها مجموعة من الخطوات منها الانتخابات التشريعية التي قاطعتها أحزاب وقوى سياسية متعددة.