https://sputnikarabic.ae/20230518/جنوب-أفريقيا-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-سيعقد-في-كيب-تاون-في-1-يونيو-1077190108.html
جنوب أفريقيا: اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في 1 يونيو
جنوب أفريقيا: اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في 1 يونيو
أعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو/حزيران. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T16:37+0000
2023-05-18T16:37+0000
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وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا: "ستستضيف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في 1 يونيو 2023، في كيب تاون، ويوفرالاجتماع فرصة لوزراء خارجية دول "بريكس" للتفكير في التطورات الإقليمية والعالمية".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك، في 2 يونيو، سيعقد أيضًا اجتماع "أصدقاء "بريكس"، والذي دُعي إليه وزراء خارجية 15 دولة من أفريقيا والدول الجنوبية."بريكس" تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230518/بريكس-مقابل-مجموعة-السبع-أين-تتم-صناعة-الفطائر-بتكلفة-أقل؟-1077176511.html
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا: اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في 1 يونيو
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أعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو/حزيران.
وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا: "ستستضيف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في 1 يونيو 2023، في كيب تاون، ويوفرالاجتماع فرصة لوزراء خارجية دول "بريكس" للتفكير في التطورات الإقليمية والعالمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك، في 2 يونيو، سيعقد أيضًا اجتماع "أصدقاء "بريكس"، والذي دُعي إليه وزراء خارجية 15 دولة من أفريقيا والدول الجنوبية.
"بريكس" تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.