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https://sputnikarabic.ae/20230518/خبير-أمريكي-يعلق-على-تقويض-منظومة-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-كييف-1077156352.html
خبير أمريكي يعلق على تقويض منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف
خبير أمريكي يعلق على تقويض منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف
كشف الخبير العسكري الأمريكي، تايلر روجوفي، أن تدمير أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات في كييف من خلال الضربة الصاروخية الروسية كان حدثًا متوقعًا بسبب... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T05:23+0000
2023-05-18T05:23+0000
العالم
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وقال الخبير روجوفي في مقالة لموقع "War Zone": "احتمال إتلاف أو تدمير نظام باتريوت بنيران العدو لا ينبغي أن يكون مفاجأة، فصواريخ كينجال الباليستية الروسية التي تُطلق من الجو ستكون أفضل الأسلحة التقليدية لمهاجمة هذه البطاريات بنجاح".وتابع الخبير بالقول إن الصواريخ قد صممت للتهرب من الدفاعات الصاروخية على مستوى أعلى، لافتا إلى أن مثل هذه الدفاعات الجوية كانت ستُضرب على أي حال بسبب راداراتها، التي تنبعث منها إشارة كهرومغناطيسية قوية يسهل اكتشافها وتحديد موقعها الجغرافي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
https://sputnikarabic.ae/20230517/الخنجر-الروسي-كينجال-في-مواجهة-باتريوت-الأمريكي-1077152076.html
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خبير أمريكي يعلق على تقويض منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف

05:23 GMT 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشف الخبير العسكري الأمريكي، تايلر روجوفي، أن تدمير أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات في كييف من خلال الضربة الصاروخية الروسية كان حدثًا متوقعًا بسبب الخصائص التقنية العالية لهذا التطور الروسي.
وقال الخبير روجوفي في مقالة لموقع "War Zone": "احتمال إتلاف أو تدمير نظام باتريوت بنيران العدو لا ينبغي أن يكون مفاجأة، فصواريخ كينجال الباليستية الروسية التي تُطلق من الجو ستكون أفضل الأسلحة التقليدية لمهاجمة هذه البطاريات بنجاح".
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخنجر الروسي "كينجال" في مواجهة باتريوت الأمريكي
أمس, 20:43 GMT
وتابع الخبير بالقول إن الصواريخ قد صممت للتهرب من الدفاعات الصاروخية على مستوى أعلى، لافتا إلى أن مثل هذه الدفاعات الجوية كانت ستُضرب على أي حال بسبب راداراتها، التي تنبعث منها إشارة كهرومغناطيسية قوية يسهل اكتشافها وتحديد موقعها الجغرافي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" يوم الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
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