https://sputnikarabic.ae/20230518/خبير-الولايات-المتحدة-تتحكم-بمبادرة-الحبوب-1077186358.html
خبير: الولايات المتحدة تتحكم بمبادرة الحبوب
خبير: الولايات المتحدة تتحكم بمبادرة الحبوب
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة شهرين؛ الاجتماعات التحضيرية في أعتاب القمة العربية في الرياض؛ انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في قازان... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T14:19+0000
2023-05-18T14:19+0000
2023-05-18T14:19+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الولايات المتحدة تتحكم بمبادرة الحبوب
خبير: الولايات المتحدة تتحكم بمبادرة الحبوب
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مددت مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو:منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا باتجاه العالم الإسلامي وللعالم الإسلامي باتجاه روسياأفاد مراسل "سبوتنيك": انطلق في مدينة قازان الروسية اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر “روسيا والعالم الإسلامي.. منتدى قازان 2023”.وعلى هامش المنتدى قال لـ"سبوتنيك"، السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري:بدوره، قال لـ"سبوتنيك"، محمد راشد الحبسي نائب سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: الولايات المتحدة تتحكم بمبادرة الحبوب
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نناقش في هذه الحلقة: روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة شهرين؛ الاجتماعات التحضيرية في أعتاب القمة العربية في الرياض؛ انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في قازان "روسيا والعالم الإسلامي".
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مددت مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو:
"تركيا تسعى لضمان استمرار هذه الصفقة لما لها من أهمية على جميع دول العالم فيما يتعلق بالأمن الغذائي بما في ذلك على أوروبا، ولكن الاعتماد على تركيا في أن تكون ضامنا ليس صحيحا لأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بها ويجب أن تغير سياستها الخارجية وألا تعتمد على موضوع إخضاع روسيا، لأن هذا لن يضعف موسكو فكلما طالت المدة كلما قويت روسيا".
منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا باتجاه العالم الإسلامي وللعالم الإسلامي باتجاه روسيا
أفاد مراسل "سبوتنيك": انطلق في مدينة قازان الروسية اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر “روسيا والعالم الإسلامي.. منتدى قازان 2023”.
وعلى هامش المنتدى قال لـ"سبوتنيك"، السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري:
"منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا باتجاه العالم الإسلامي وللعالم الإسلامي باتجاه روسيا، فالفائدة متبادلة وتأتي أهمية المنتدى بتحديه للسياسة الغربية الاقتصادية السياسية كما ويطرح بديلا عنها التعاون بحيث تتم مواجهة الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب. بالنسبة لسوريا في هذا المنتدى فمشاركتها كحليفة تأتي بشكل تضامني وتعاوني أكثر من غيرها مع الجانب الروسي".
بدوره، قال لـ"سبوتنيك"، محمد راشد الحبسي نائب سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية:
"علاقتنا مع روسيا الاتحادية وتترستان في تطور مستمر حيث توجد بين البلدين مايقارب 260 رحلة جوية أسبوعيا وعلاقاتنا استراتيجية في شتى المجالات، حيث يوجد في الإمارات ما يقارب 5000 شركة روسية واستثمارات ضخمة للإمارات في روسيا الاتحادية، التبادل التجاري نما بنحو 95% ليصل إلى 10 مليارات دولار، نحن نرحب بهذه العلاقات وبهذا التعاون".
التفاصيل في الملف الصوتي...