https://sputnikarabic.ae/20230518/خبير-عسكري-سوري-كينجال-قلم-الأظافر-الأمريكية-في-أوكرانيا-1077170073.html

خبير عسكري سوري: "كينجال" قلم الأظافر الأمريكية في أوكرانيا

خبير عسكري سوري: "كينجال" قلم الأظافر الأمريكية في أوكرانيا

كشف الخبير العسكري السوري اللواء محمد عباس، أن أنظمة الصواريخ الروسية تستطيع تقليم الأظافر الأمريكية في أوكرانيا، مؤكدًا أن تدمير منظومة "باتريوت" هو مؤشر على... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T09:24+0000

2023-05-18T09:24+0000

2023-05-18T09:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضح اللواء عباس في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن "القضية الهامة اليوم هي في طبيعة الإمداد الغربي المتواصل لأوكرانيا، والذي يهدف إلى توريط الجيش الأوكراني وشعبه بمزيد من الخسائر والدماء، والضربات النارية الروسية المعاكسة، وذلك من خلال التحريض الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية، وشركات صناعة الأسلحة في دول الغرب والتي تريد أن تصدر السلاح إلى أوكرانيا وتختبر الأسلحة الحديثة هناك، وتسعى إلى إنهاك روسيا وتكبيدها خسائر كبيرة في العملية العسكرية وفي الاقتصاد".روسيا لم تبدأ الحربولفت اللواء عباس إلى أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة لم تبدأها روسيا، وهي تمثل ضربة استباقية في أوكرانيا، فهناك معلومات استطلاعية تؤكد أن العدو كان يحضّر لعملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم وفي إقليم الدونباس".الغرب يريد إغراق الجيش الأوكراني بالخسائروأشار الخبير العسكري السوري إلى أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة متواصلة، ويرتبط التصعيد فيها بحجم السلاح الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا، سواء الدول التي تعد أوكرانيا بطائرات "إف 16" أو الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" (Storm Shadow)، التي تم نقلها وإيصالها إلى أوكرانيا، بهدف دعم هجوم معاكس أوكراني يغير من خطوط التماس، ويحقق عناصر جديدة تلبي أطماع وطموحات الدول الغربية".وأردف اللواء عباس قائلاً: "اليوم من خلال تسليم أوكرانيا صواريخ "باتريوت" الأمريكية ومنظومات "هيمارس" و"كروز"، ووسائط قتالية عالية الدقة وشديدة الفعالية كصاروخ "ستورم شادو" البريطاني الذي يمكن توجيهه عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ولديه خارطة رقمية ولديه نظام رؤية واستطلاع ومراقبة ومطابقة لطبيعة الأرض، فنحن أمام قدرات صاروخية غربية متطورة معادية، تحاول أن تغرق الجيش الأوكراني بمزيد من الخسائر ومزيد من التحريض الإعلامي".الدفاعات السورية أسقطت "ستورم شادو" البريطانيةوأكمل الخبير العسكري السوري حديثه بالقول: "ادعى الغرب بأن لا يمكن إسقاط الصاروخ "ستورم شادو"، وهنا نذكر أن أنظمة الدفاع الجوي السوري تمكنت عام 2018 خلال العدوان الثلاثي على سوريا (الذي قامت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) من تدمير هذا النوع من الصواريخ البريطانية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها، وهذا الأمر مثبت ومؤكد".وأضاف اللواء عباس: "اليوم يأتي دور صواريخ "كينجال" الروسية فرط صوتية وعالية الدقة، ذات المدى البعيد، وذات القدرة التدميرية العالية، وذات فعالية تأثير وقدرة كبيرة على التدمير المساحي، والتي استطاعت أن تدمر منظومات "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات قبل أن تكتشفها، وبالتالي هذا يدل على هشاشة الصناعة العسكرية الأمريكية والغربية، والتي يحاول الإعلام الغربي أن يسوقها على أنها منظومة عالية الدقة ومتطورة جداً ولا يمكن أن تهزم، لكن تدمير منظومة "باتريوت" يأتي كمؤشر على أن كل الأسلحة التي يمكن أن تقدم لأوكرانيا هي في طريقها إلى التدمير"."كينجال"... الدقة العاليةوقال اللواء عباس: "منظومة الدفاع الجوي الروسية هي منظومة قوية ومتكاملة وأعتقد أن صاروخ "إس 400" كفيل بإسقاط كل صواريخ "ستورم شادو" يضاف إلى ذلك المنظومات الصاروخية أرض – أرض أو جو- أرض الروسية أثبتت فاعليتها وأثبت صاروخ "كينجال" قادر على تحقيق وإصابة الأهداف بدقة عالية ومن مسافات بعيدة جداً، ويستطيع أيضاً أن يقلم الأظافر الأمريكية التي تمتد في أوكرانيا".وعن مدى نجاح قوات نظام كييف في تنفيذ هجوم معاكس باتجاه الجنوب في ضوء التحشيد الذي يقوم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال جولته الأخيرة في عدد من الدول الغربية، قال الخبير العسكري السوري: "الآن يتم دفع القوات الأوكرانية باتجاه التحضير لهذا الهجوم، وهناك عمليات تمويه يقوم بها زيلينسكي من خلال جولته وتصريحاته التي تقول أن الهجوم لم يبدأ بعد، وبأنه بحاجة إلى المزيد من السلاح والعتاد البريطاني والفرنسي والإيطالي وكافة الدول التي زارها، بحثاً عمن يقدم له السلاح ويبدو أن لا أحد سيقدم له الرجال"."زيلينسكي" سيخدم الغرب حتى آخر أوكرانيواستطرد عباس، قائلاً: "غربياً.. مطلوب أن تستمر الحرب في أوكرانيا، و"زيلينسكي" يقوم بخدمة الغرب حتى آخر رجل أوكراني، هذا هو المفهوم الغربي لاحتواء أوكرانيا وتقديم الوعود لها بأنها ستجد الرخاء والطمأنينة والازدهار في حضن الغرب، فالولايات المتحدة والدول الغربية تريد توريط أوكرانيا في حرب لا نهاية لها، رغم إدراكهم أن كل وسائط القتال والتأثير الناري التي يمدون بها أوكرانيا، سترتد سلباً على الجيش الأوكراني، مع مزيد من الخسائر ومن تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية".الجيش الأوكراني سيفشل في "باخموت" أو القرموقال اللواء عباس: "أعتقد أن هذا الدعم الغربي يمكن له أن يعزز القدرة القتالية للجيش الأوكراني لكن لن يمنحه أية فرص للتفوق، ولن يمنحه فرصة لتحقيق أهدافه والتقدم باتجاه باخموت في شرق أوكرانيا أو باتجاه القرم جنوباً، أو أن تشكل تهديداً للقوات المسلحة الروسية في العمل الروسي، فهذه الصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 250 كم، ومن السهل جداً تدميرها وهي في الجو بواسطة الصواريخ "إس 400"، ومن السهل جداً التاثير عليها وحرفها عن أهدافها، وإعاقتها ومنعها من الوصول إلى الأهداف المحددة لها، بوسائط القيادة والسيطرة والتحكم الروسية المتطورة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت"، يوم الثلاثاء الماضي، في كييف، باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".

https://sputnikarabic.ae/20230517/الخنجر-الروسي-كينجال-في-مواجهة-باتريوت-الأمريكي-1077152076.html

https://sputnikarabic.ae/20230516/شويغو-لم-نطلق-العديد-من-صواريخ-كيجنال-كما-تزعم-كييف-أنها-أسقطتها-1077114643.html

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