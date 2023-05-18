https://sputnikarabic.ae/20230518/خبير-يكشف-عن-مصير-منظومات-باتريوت-بعد-استهدافها-بالصواريخ-الروسية-1077167140.html
خبير يكشف عن مصير منظومات "باتريوت" بعد استهدافها بالصواريخ الروسية
خبير يكشف عن مصير منظومات "باتريوت" بعد استهدافها بالصواريخ الروسية
اعتبر خبير أمريكي أنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد أنظمتها الدفاعية الجوية في أوكرانيا، حيث أصبحت هذه الأنظمة نقطة جذب... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:09+0000
2023-05-18T09:09+0000
2023-05-18T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الكاتب والخبير، تايلر روغواي، إن نظام باتريوت له العديد من الصفات التي تجعل من نظام الدفاع الجوي الأمريكي هدفًا جذابًا لقوات الفضاء الروسية، لافتًا إلى أن نظام "باتريوت" يحتوي على رادار "سام" كهرومغناطيسي وليس من الصعب اكتشافه من خلال الردارات الأخرى.وأوضح روغواي أنه بالرغم من تعقيد نظام الدفاع الجوي وحجمه، إلا أن هجومًا هائلاً يمكن أن يوقف عمله، ولا يمكن اعتبار صواريخ باتريوت "معجزة" ودرعًا لا يمكن اختراقه - فهذا النظام له عيوبه ونقاط ضعف يمكن أن تتخذها القوات الروسية كهدف لها، معتبرًا أن منظومات باتريوت ستتعرض لهجمات متزايدة في المستقبل.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت"، يوم الثلاثاء، في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
https://sputnikarabic.ae/20230517/الخنجر-الروسي-كينجال-في-مواجهة-باتريوت-الأمريكي-1077152076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
خبير يكشف عن مصير منظومات "باتريوت" بعد استهدافها بالصواريخ الروسية
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اعتبر خبير أمريكي أنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد أنظمتها الدفاعية الجوية في أوكرانيا، حيث أصبحت هذه الأنظمة نقطة جذب للصواريخ الروسية.
وقال
الكاتب والخبير، تايلر روغواي، إن نظام باتريوت له العديد من الصفات التي تجعل من نظام الدفاع الجوي الأمريكي هدفًا جذابًا لقوات الفضاء الروسية، لافتًا إلى أن نظام "باتريوت" يحتوي على رادار "سام" كهرومغناطيسي وليس من الصعب اكتشافه من خلال الردارات الأخرى.
وأوضح روغواي أنه بالرغم من تعقيد نظام الدفاع الجوي وحجمه، إلا أن هجومًا هائلاً يمكن أن يوقف عمله، ولا يمكن اعتبار صواريخ باتريوت "معجزة" ودرعًا لا يمكن اختراقه - فهذا النظام له عيوبه ونقاط ضعف يمكن أن تتخذها القوات الروسية كهدف لها، معتبرًا أن منظومات باتريوت ستتعرض لهجمات متزايدة في المستقبل.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت"، يوم الثلاثاء، في كييف باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".